Сдачу ОГЭ и ЕГЭ на Ямале будут транслировать более двух тысяч видеокамер «Ростелекома»

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2024 г. основная проверка знаний у школьников пройдет с 21 мая по 5 июля. За ходом итогового тестирования будут наблюдать 2036 камер. Их запустят на 111 объектах: в 109 школах и двух региональных центрах обработки информации (РЦОИ). Впервые цифровые устройства на выпускных экзаменах заработают в самой большой школе Ямала — новом Арктическом лицее, расположенном в Новом Уренгое.

Сергей Бойченко, заместитель директора департамента образования ЯНАО, сказал: «Мы создаем для всех учащихся равные условия при итоговой проверке знаний. В этом году следить за объективностью процесса сдачи ОГЭ в режиме реального времени на Ямале будут в 688 аудиториях, а за ЕГЭ — в 330 аудиториях. Также в работе задействуют 60 наблюдателей. В течение всего периода проведения экзаменов в округе будет работать контакт-центр по обеспечению круглосуточной сервисной и технической поддержки».

Все цифровые устройства, установленные в аудиториях, передают качественный звук и поддерживают высокое видеоразрешение. Камеры обеспечивают необходимый для наблюдателей обзор. Но при этом приборы установлены под таким углом, чтобы персональные данные участников экзамена оставались в тайне.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома», сказал: «“Ростелеком” ежегодно обеспечивает техническую готовность системы видеонаблюдения во время проведения итогового тестирования школьников на Ямале. В прошлом году нашей компанией был проведен колоссальный объем работ по доукомплектованию аудиторий камерами для организации сдачи ОГЭ. В результате этими весной и летом для проверки знаний девятиклассников будет запущено 1376 цифровых устройств, одиннадцатиклассников — 660. Все приборы демонстрируют процесс сдачи экзаменов в онлайн-режиме. Следить за трансляцией могут наблюдатели в крупных городах и удаленных поселениях. Данные с камер будут храниться в центре обработки данных “Ростелекома” до 1 августа 2024 г.».

Видеосигнал из школьных аудиторий напрямую транслируется на специальных порталах.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Порталы обеспечивают возможность одновременного доступа для нескольких тысяч пользователей. Для повышения надежности запись сохраняется на локальной памяти, которая установлена в каждой камере. Также пятый год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов будет помогать технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительной активности на экзамене оборудование подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение, и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество задействованного персонала и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным».