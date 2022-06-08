МТС и ЮГУ создадут ИТ-лабораторию развития технологий беспроводной связи

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Югорский государственный университет подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. В рамках партнерства МТС планирует создать ИТ-лабораторию развития технологий беспроводной связи, а также предложит расширенную программу стажировок для студентов технических специальностей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Одно из главных направлений сотрудничества – создание ИТ-лаборатории развития технологий беспроводной связи, где студенты и аспиранты технических специальностей на примере базовой станции и других практических материалов будут изучать устройство радиорелейной сети, особенности сетей стандартов LTE и 5G ready. Это поможет будущим ИТ-специалистам разрабатывать собственные инновационные решения для последующего применения на югорских предприятиях.

Благодаря соглашению, самые успешные студенты смогут пройти стажировку в МТС — обучение у практикующих экспертов поможет ребятам определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы в ИТ-индустрии. Молодые специалисты научатся работать с крупными градообразующими компаниями по внедрению цифровых решений, в том числе и продуктов импортозамещения в Югре. Сотрудничество с высшей школой позволит МТС эффективнее взаимодействовать с ЮГУ в создании социальных лифтов и выстраивании карьерных траекторий для выпускников, их гарантированного трудоустройства.

«Югорский государственный университет – один из стратегически важных вузов, который готовит высококвалифицированных ИТ-специалистов и разработчиков не только для региональных, но и федеральных компаний. А в текущей ситуации они как никогда востребованы и в дальнейшем спрос на них будет только расти. Я рад, что мы переходим с вузом на комплексное сотрудничество, когда студенты смогут не только быть в курсе новейших цифровых разработок, но и уметь решать бизнес-задачи на практике. Это позволит молодым кадрам повысить свою цифровую компетентность, дать мощный импульс для трансформации российских компаний и эффективно повлиять на развитие экономики», – сказал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

«Сегодня на рынке труда мы продолжаем наблюдать тренд – высокую востребованность специалистов по информационной безопасности, разработке мобильных и веб-приложений, онлайн-сервисов, экспертов по системной аналитике и интеграции. Вместе с тем на нас ложится еще большая ответственность за подготовку передовых кадров, которые должны изнутри понимать, с помощью каких устройств, например, работает интернет вещей, геоаналитика и какие цифровые возможности открывает искусственный интеллект. Уверен, что ИТ-лаборатория, которую мы создадим с одним из цифровых лидеров российской экономики – компанией МТС, станет важным шагом в инновационном развитии нашего образовательного учреждения и региона в целом», – отметил ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.