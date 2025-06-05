Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Импортонезависимость
|

«Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики»

«Сургутнефтегаз» реализует первый этап проекта импортозамещения корпоративной информационной системы SAP. Компания осуществила внедрение программного продукта «Галактика ERP HR» для автоматизации процессов управления персоналом и расчета заработной платы и начала переход на программный продукт «Галактика EAM» для управления промышленными активами.

В настоящий момент значительная часть функционала «Галактика ERP HR» уже введена в промышленную эксплуатацию. Для осуществления этого корпорацией «Галактика», совместно со специалистами «Сургутнефтегаза», был разработан уникальный механизм, обеспечивающий двустороннюю интеграцию с текущим ИТ-ландшафтом «Сургутнефтегаза».

Параллельно, для управления промышленными активами, начато внедрение программного продукта «Галактика EAM». В качестве пилотного проекта определена одна из сложнейших производственных цепочек – управление ремонтами оборудования, обеспечивающей производственную деятельность компании. Внедрение «Галактики EAM» позволит оптимизировать процесс технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и осуществлять контроль основных технико-экономических показателей.

«Проект с «Сургутнефтегаз» – это наглядная демонстрация того, что российские ИТ-компании и российские ИТ-решения способны не только замещать западные системы в больших промышленных предприятиях и корпорациях, но и открывать принципиально новые возможности для оптимизации и цифровой трансформации бизнеса», – сказал Алексей Телков, генеральный директор корпорации «Галактика».

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

«Внедрение продуктов «Галактика» наглядно продемонстрировало соответствие отечественных программных продуктов «Галактики» функциональным и техническим требованиям крупнейших промышленных предприятий. Они вполне конкурентны зарубежным системам, в некоторых функциональных решениях превосходят их, используют современные программные стеки технологий, соответствуют стандартам информационной безопасности и подтверждают возможность полного импортозамещения высоконагруженных информационных систем в таких отраслях, как нефтегазовая», – отметил Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаз».

В перспективе планируется расширение и масштабирование внедряемого функционала «Галактика EAM» на все подразделения компании. Это позволит обеспечить сквозное управление бизнес-процессами, от производственных операций до управленческой отчетности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще