«Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики»

«Сургутнефтегаз» реализует первый этап проекта импортозамещения корпоративной информационной системы SAP. Компания осуществила внедрение программного продукта «Галактика ERP HR» для автоматизации процессов управления персоналом и расчета заработной платы и начала переход на программный продукт «Галактика EAM» для управления промышленными активами.

В настоящий момент значительная часть функционала «Галактика ERP HR» уже введена в промышленную эксплуатацию. Для осуществления этого корпорацией «Галактика», совместно со специалистами «Сургутнефтегаза», был разработан уникальный механизм, обеспечивающий двустороннюю интеграцию с текущим ИТ-ландшафтом «Сургутнефтегаза».

Параллельно, для управления промышленными активами, начато внедрение программного продукта «Галактика EAM». В качестве пилотного проекта определена одна из сложнейших производственных цепочек – управление ремонтами оборудования, обеспечивающей производственную деятельность компании. Внедрение «Галактики EAM» позволит оптимизировать процесс технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и осуществлять контроль основных технико-экономических показателей.

«Проект с «Сургутнефтегаз» – это наглядная демонстрация того, что российские ИТ-компании и российские ИТ-решения способны не только замещать западные системы в больших промышленных предприятиях и корпорациях, но и открывать принципиально новые возможности для оптимизации и цифровой трансформации бизнеса», – сказал Алексей Телков, генеральный директор корпорации «Галактика».

«Внедрение продуктов «Галактика» наглядно продемонстрировало соответствие отечественных программных продуктов «Галактики» функциональным и техническим требованиям крупнейших промышленных предприятий. Они вполне конкурентны зарубежным системам, в некоторых функциональных решениях превосходят их, используют современные программные стеки технологий, соответствуют стандартам информационной безопасности и подтверждают возможность полного импортозамещения высоконагруженных информационных систем в таких отраслях, как нефтегазовая», – отметил Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаз».

В перспективе планируется расширение и масштабирование внедряемого функционала «Галактика EAM» на все подразделения компании. Это позволит обеспечить сквозное управление бизнес-процессами, от производственных операций до управленческой отчетности.