Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ»

Корпорация «Галактика» объявила о выпуске новой версии системы управления производственными активами «Галактика EAM» 5.7.

В обновлении существенно расширена функциональность процессов планирования и учета выполненных работ, проведены работы по оптимизации бизнес-процессов, что значительно увеличило быстродействие системы. Дополнительно реализован многопоточный режим, распараллеливающий выполнение сложных вычислений, что также сказалось на сокращении времени прохождения всех операций планирования.

«Новая версия основана на успешно реализованных крупных проектах корпорации по управлению производственными активами и их надежностью в ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «ТольяттиАзот»». Ключевой особенностью «Галактики EAM» 5.7 является обновленный модуль «Планирование работ». В нем реализованы новые механизмы планирования и распределения работ по исполнителям и балансировка персонала вплоть до каждого сотрудника с учетом квалификации и доступности как на годовом, оперативном, так и на произвольном горизонтах планирования», - отметил руководитель дирекции EAM Александр Бургардт.

Расширенные возможности балансировки трудовых ресурсов позволяют дополнительно контролировать и управлять фондом рабочего времени каждого сотрудника, назначением работ, вести плановый и фактический табель рабочего времени персонала.

В обновленной версии «Галактика EAM» добавлены новые модули:

Модуль «Сервис согласования документов» - позволяет настроить маршруты и вести процесс согласования и утверждения документов в системе.

Модуль «Сервис оповещения» - позволяет отправлять уведомления всем подключенным пользователям в режиме реального времени.

Модуль «Эксплуатация» - дополнен автоматическим отслеживанием изменений технического и эксплуатационного состояний объекта ремонта с момента ввода в эксплуатацию до момента выбытия.

Модуль «Работы» - появился функционал закрытия учетного периода с фиксацией объема затрат за определенный промежуток времени.

Модуль «Запчасти и материалы» - добавлен функционал замены материальных ценностей на аналоги, предусмотренные нормативами при отсутствии планируемых материалов.

Также существенно доработаны большинство отчетов и созданы новые аналитические отчетные формы, добавлен новый раздел отчетности «Ключевые показатели эффективности», позволяющий оценить эффективность существующих бизнес-процессов ТОиР.

Расширены настройки по информационной безопасности в модулях «Аудит» и «Администратор». С полным перечнем дополнений и более подробным описанием можно ознакомиться на сайте корпорации «Галактика».