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Maintex и «Галактика» усилили совместную работу по реализации проектов по управлению техническим обслуживанием и надежностью производственных активов

Maintex и корпорация «Галактика» будут совместно продвигать и реализовывать проекты по управлению техническим обслуживанием и надежностью производственных активов на базе отечественной системы «Галактика EAM» на предприятиях российской промышленности.

«Галактика» на протяжении многих лет разрабатывает и внедряет отечественную платформу тяжелого класса по управлению ресурсами, производством и активами предприятий различных отраслей промышленности. В частности, система «Галактика ЕАМ», предназначенная для управления техническим обслуживанием и надежностью производственных активов на основе передовых методик управления ТОиР. Функциональность системы включает автоматизацию всей цепочки управления оборудованием, управление основными и всеми обеспечивающими бизнес-процессами ТОиР: управление активами, МТО, запчастями и материалами, ремонтным персоналом, финансами, лимитами.

Система позволяет перейти от планирования по нормативам к риск-ориентированному управлению производственными активами, что значительно повышает надежность оборудования, приводит к сокращению количества внеплановых работ, снижению рисков аварийных происшествий, распределению финансовых средств на наиболее приоритетные работы, которые в результате дают необходимое повышение надежности и оптимизацию затрат на ТОиР.

Опыт Maintex в сфере реализации комплексных программ трансформации бизнеса в сочетании с платформой «Галактика» позволят российским компаниям использовать передовые российские решения.

«На наш взгляд, «Галактика EAM» не уступает зарубежным аналогам, а во многом даже предоставляет компаниям уникальный инструментарий, который мы готовы предложить предприятиям Российской Федерации в совокупности с нашей экспертизой», – отметил Роман Ромахин, исполнительный директор компании Maintex.

«Благодаря объединению технологий «Галактики» и побеждающей экспертизы Maintex по реализации комплексных проектов цифровизации управления техническим обслуживанием и надежностью производственных активов, российские компании, безусловно, получат мощный инструмент и методологию мирового класса», – сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика».

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