«Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и корпорация «Галактика», российский разработчик платформы цифровизации и бизнес- приложений для крупных государственных и частных организаций, завершили комплекс проверок совместимости СУБД Tantor и системы «Галактика ERP». В ходе тестирования эксперты удостоверились, что программный стек надежен, полностью работоспособен, а пользователям доступен весь его функционал. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Галактика ERP» – это интегрированное решение для управления предприятием с широким функционалом, созданное с учетом национальной специфики, лучшего бизнес- опыта и передовых методик. Продукт позиционируется как гибкий современный инструмент для решения текущих и стратегических управленческих задач. В число его преимуществ входят соответствие требованиям законодательства, выгодная стоимость владения, высокая производительность, масштабируемость и возможности для централизованного сопровождения. «Галактика ERP» построена по модульному принципу и представляет собой набор компонентов, которые доступны заказчикам в любой конфигурации. В качестве достоинств системы производитель также выделяет единое ядро бизнес-логики со встроенными процессами и эффективным инструментарием, открытость для интеграции с любым ПО, наличие OLAP для оперативного формирования отчетов, мощные средства администрирования и конфигурирования, поддержку сервис-ориентированной архитектуры и др.

«Основная цель импортозамещения — создание полноценного стека отечественных решений и перевода на него ведомств, госкорпораций, холдингов и других организаций. Безусловно, такие крупные игроки рынка как «Галактика» являются локомотивом этого процесса. Реализация совместимости флагманских продуктов компании с отечественной СУБД Tantor создает основу для обеспечения полноценной импортонезависимости в важнейших для бизнеса направлениях: системах управления предприятием, промышленными активами, надежностью и корпоративным контентом. Интеграция СУБД Tantor c прикладным софтом, востребованным крупными заказчиками, входит в число наших приоритетных задач. Мы рассчитываем, что расширение партнерской базы позволит нам еще эффективнее удовлетворять запросы пользователей внутри страны и на международном уровне, и позитивные результаты тестирования совместимости продуктов подтверждают успех нашего сотрудничества», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«Технологические партнерства и коллаборации при решении задач государственной важности и следования к технологическому суверенитету, безусловно, имеют важное значение. Обеспечение совместимости СУБД Tantor и систем корпорации «Галактика» расширяет возможности применения и использования комплексного импортонезависимого решения. Мы благодарны компании «Тантор Лабс» за сотрудничество и взаимную поддержку», — сказал Антон Мальков, председатель Совета директоров корпорации «Галактика».