Пользователям ОС Astra Linux 1.7 доступна российская ERP-система от корпорации «Галактика»

ГК «Астра» и корпорация «Галактика» завершили комплекс испытаний работоспособности системы «Галактика ERP» в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты исследований продемонстрировали совместимость продуктов и «Галактика ERP» была официально сертифицирована в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«Галактика ERP» (Enterprise Resource Planning) – это отечественная высокопроизводительная комплексная информационная система для крупных корпоративных заказчиков и государственных корпораций, способная обрабатывать большие массивы данных и обладающая широким современным функционалом. Применение «Галактики ERP» позволяет обеспечить информационную поддержку для всего спектра задач стратегического планирования и оперативного управления логистикой, персоналом, производством и финансами, включая бухгалтерский и налоговый учет.

С уходом с рынка иностранных вендоров, у многих предприятий возникла необходимость мигрировать на отечественные аналоги, чтобы сохранить непрерывность процессов и продолжать развитие бизнеса. Сертификация системы «Галактика ERP», особенно в сложившейся ситуации, – это значимое для рынка событие: вендоры гарантируют корректную работу программного стека, включающего ОС Astra Linux Special Edition и систему «Галактика ERP», и заказчики могут быть уверены, что его применение позволит не только избавиться от санкционных рисков с сохранением высокого уровня автоматизации процессов, но и повысить уровень безопасности всей инфраструктуры благодаря встроенным в операционную систему сертифицированным СЗИ.

«Своей основной задачей мы видим предоставление заказчикам надежного и не уступающего зарубежным аналогам импортонезависимого программного обеспечения. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с ГК «Астра» дает возможность заказчикам выбирать и использовать проверенные отечественные решения. Пользователи системы «Галактика ERP» в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7 могут быть уверены, что им доступен весь высокотехнологичный инструментарий с широким спектром возможностей, который полностью отвечает всем актуальным требованиям и позволяет успешно решать множество задач», – сказал Антон Мальков, председатель Совета директоров корпорации «Галактика».

«Сейчас мы видим очень высокий спрос на отечественные ИТ-решения, и это сильный стимул для развития всей отрасли. Чтобы промышленность, а также предприятия других отраслей продолжали эффективно работать, нам нужно предложить им не отдельные продукты, а технологические стеки, все компоненты которых можно использовать без каких-либо ограничений. Поэтому одно из ключевых направлений работы ГК «Астра» – развитие экосистемы софта и «железа», совместимого с ОС Astra Linux, и это касается всех ниш: от прикладных программ, предназначенных для узкого круга задач, до решений такого уровня сложности, как ERP, CRM и пр. Мы благодарны коллегам из корпорации «Галактика» за включенность и сотрудничество: именно такое взаимодействие позволяет нам быстро насыщать рынок актуальными и удобными продуктами, которые помогают обеспечить тот уровень качества бизнес-процессов, к которому привыкли наши клиенты», – отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Корпорация «Галактика» – отечественный разработчик прикладного программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Корпорация более 35 лет занимается разработкой и внедрением комплексных систем управления государственных корпораций, промышленных предприятий, ведущих учебных заведений страны, цифровизацией федеральных органов исполнительной власти. Программное обеспечение корпорации «Галактика» является полноценным отечественным аналогом ведущих зарубежных продуктов класса MES, APS, ERP, EAM, ESB и масштабируется для централизованной эксплуатации десятков тысяч пользователей.