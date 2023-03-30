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Андрей Филатов покинул SAP и стал управляющим партнером компании «Лаб СП»

Андрей Филатов, возглавлявший с 2019 г. SAP в России и СНГ, покинул компанию. Об этом CNews сообщили представители «Лаб СП».

«Я принял решение оставить SAP и основал компанию «Лаб СП», сохранив уникальную экспертизу и сотрудников разработки, поддержки и локализации решений SAP, чтобы поддерживать клиентов, с которыми мы работали много лет. У нас уже есть первые контракты и реализованные проекты», - отметил Андрей Филатов.

В новой компании Андрей стал управляющим партнером.

До ноября 2018 г. Андрей занимал должность генерального директора IBM в России.

В ИТ-индустрии Филатов работает более 20 лет. До этого также имел опыт работы в SAP CIS на разных управляющих позициях.

Генеральным директором новой компании «Лаб СП» стал Павел Деверилин.

Он с 2006 г. по конец 2023 г. занимал различные должности в SAP CIS. На момент ухода из SAP был директором сектора по работе с предприятиями розничной и оптовой торговли в сегменте крупного бизнеса. В 2000 г. Павел закончил Московский Энергетический Институт, с тех пор непрерывно работает в ИТ бизнесе.

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Компания ООО «Лаб СП» была создана выходцами из SAP CIS в 2022 г.

В компании удалось сохранить уникальную команду, состоящую на 100% из экспертов SAP, проработавших в компании более 20 лет в области локализации, знающих детально решения SAP ERP и SAP HCM.

Именно эти специалисты создавали и развивали продукт в рамках отечественной локализации с конца 90-х годов.

«Лаб СП» готова обеспечить полный жизненный цикл сопровождения локализации текущих систем клиентов от разработки и поставки до поддержки.

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Основные направления деятельности: разработка новых и адаптация существующих локализационных пакетов; поддержка клиентов в этой части; консалтинг на базе собственного ресурсного центра в Екатеринбурге; поиск или разработка новых решений для вывода на рынок.

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