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Глава российского SAP уволился, чтобы возглавить компанию по техподдержке

Бывший глава российского подразделения SAP ушел в компанию, которая занимается техподдержкой продуктов немецкого вендора для отечественных клиентов. Штат компании составляют бывшие сотрудники SAP. Вложения в проект только в 2023 г. достигнут 500 млн руб.

Поддержка SAP

Экс-гендиректор российского подразделения SAP Андрей Филатов ушел в компанию «Лаб СП», которая занимается оказанием техподдержки ПО SAP. Об этом РБК рассказал сам Филатов.

«Лаб СП» помимо техподдержки, также исправляет сбои в работе и занимается развитием систем SAP у российских компаний. Компания планирует разрабатывать и собственные продукты, которые дополнят функциональность SAP.

Андрей Филатов возглавлял российское подразделение SAP с 2019 г. Он планирует войти в капитал «Лаб СП» и стать ее управляющим партнером. Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Лаб СП» была образована 5 декабря 2022 г. в Санкт-Петербурге. Ее гендиректором заявлен Павел Даверилин, а единственным учредителем — Владимир Кошелев.

В 2023 г. вложения в компанию составят около 500 млн руб. По словам Филатова, деньги вложит один из участников ИТ-рынка. При этом он не уточнил, кто именно. Большая часть средств уйдет на заработную плату сотрудникам. Сейчас в компании работают около 70 специалистов (бывших сотрудников российского подразделения SAP). До конца 2023 г. их количество может достигнуть 100. Компания уже оказывает услуги нескольким российским клиентам.

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Фото: © rafapress / Фотобанк Фотодженика
Экс-глава российского подразделения SAP ушел в проект по оказанию техподдержки ее продуктам

Помимо «Лаб СП» услуги техподдержки продуктов SAP оказывают партнеры вендора в России, например, TerraLink, «Сапран», «БДО юникон» другие. По словам Филатова, многие из них уже заключили партнерские соглашения с «Лаб СП». Стоимость услуг компании меньше, чем у самой SAP, но может оказаться выше, чем у других российских компаний, отметил он.

Как рассказал РБК представитель «ИКС Холдинга», такой проект может быть востребованным на российском рынке только в ближайшие 3-5 лет до тех пор, пока большинство крупных заказчиков не перейдет на другие решения.

Уход SAP из России

В начале весны 2022 г. SAP остановила продажи на российском рынке и заодно затормозила все переговоры о сотрудничестве с российскими клиентами. На тот момент в России у нее насчитывалось около 1,5 тыс. клиентов. SAP отключил и техподдержку клиентов из России с 1 января 2023 г. Это решение было связано с восьмым пакетом антироссийских санкций, принятых Евросоюзом в октябре 2022 г.

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Но в феврале 2023 г. стало известно о планах немецкой компании открыть для своих российских клиентов закрытый портал, чтобы они продолжили скачивать оттуда обновления ПО. Доступ к порталу должны получить только клиенты с действующими контрактами.

Российский офис SAP был открыт в 1992 г. спустя еще 10 лет была зарегистрирована компания ООО «САП СНГ» с уставным капиталом 2,13 млн руб., на 100% принадлежащая немецкой SAP (данные ЕГРЮЛ). По итогам 2021 г. выручка компании составила 36,7 млрд руб. при чистой прибыли 2,1 млрд руб. (данные «Контур.фокус»). На март 2022 г. у компании насчитывалось в пределах 1,5 тыс. клиентов на территории России.

По словам собеседника РБК, сейчас у немецкой компании сохраняется офис в России для обслуживания компаний из-за рубежа. Однако российское подразделение SAP за весь 2022 г. пережило несколько волн сокращений штата. На начало 2022 г. в «САП СНГ» и «САП лабс» трудилось около 1,3 тыс. человек, сообщал источник Tadviser. По его словам, около 400 из них релоцировались в другие страны, в том числе на фоне событий, развернувшихся в России после 21 сентября 2022 г.

Продажа российского бизнеса

В конце августа 2022 г. стало известно о намерении топ-менеджмента SAP СНГ выкупить российский бизнес. Источники TAdviser тогда сообщали, что в случае совершения сделки, контракты, заключенные с вендором, могут достаться им. Предполагалось, что новые владельцы бизнеса займутся оказанием российским клиентам техподдержки продуктов.

В декабре 2022 г. CNews писал о том, что топ-менеджмент SAP СНГ передумал покупать российский бизнес из-за намерения вендора перекрыть техподдержку клиентам из России. Последнее, в свою очередь, повлияет на количество ее контрактов и клиентов. Из-за того, что оно значительно сократится, покупка бизнеса потеряло свой смысл.

Кристина Холупова

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