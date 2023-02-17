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Бежавший из страны SAP разрешит россиянам получать обновления своего ПО

SAP готовит для своих российских клиентов закрытый портал, чтобы они продолжили скачивать оттуда обновления ПО. Немецкая компания прекратила оказывать техподдержку с 1 января 2023 г. Теперь ее смогут получить только клиенты с действующими контрактами.

Поддержка SAP

Немецкая компания SAP, еще весной 2022 г. остановившая работу в стране, продолжит предоставлять обновления ПО для клиентов из России. Для этого вендор создал специальный закрытый портал, откуда пользователи смогут скачать обновления в рамках техподдержки продуктов. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на собеседника, близкого к компании.

Доступ к порталу получат только клиенты с действующими контрактами. Сейчас сервис проходит внутреннее тестирование, рассказал изданию ИТ-директор одного из крупнейших отечественных предприятий (компания имеет действующие контракты с SAP). Эту информацию подтверждает и крупный российский партнер немецкого вендора.

SAP отключил техподдержку клиентов из России с 1 января 2023 г. Это решение было связано с восьмым пакетом антироссийских санкций, принятых Евросоюзом в октябре 2022 г. Ограничения включают запрет на предоставление консалтинговых услуг в ИТ-сфере. В немецкой компании посчитали, что под это подпадает услуги по оказанию техподдержки.

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Фото: © rafapress / Фотобанк Фотодженика
У SAP оттепель, российские клиенты смогут обновлять их ПО

По словам топ-менеджера одного из партнеров SAP, ограниченный круг российских заказчиков все же имеет доступ к обновлениям, несмотря на официальное объявление о прекращении оказывать техподдержку. Имеются в виду отечественные компании с международными корнями. Остальные вынуждены закрывать потребности продуктов немецкого вендора надстройками, разработанными либо сторонними компаниями, либо собственными силами.

Уход SAP из России

В начале весны 2022 г. SAP остановила продажи на российском рынке и заодно затормозила все переговоры о сотрудничестве с российскими клиентами. На тот момент в России у нее насчитывалось около 1500 клиентов.

В сентябре 2022 г. стало известно о подготовке SAP к грандиозной распродаже своей техники, используемой в России. Это в первую очередь серверы, коммутаторы, системы хранения данных и пр. По имеющимся данным, каталог «железа» насчитывает 3500 позиций. В числе потенциальных покупателей на сентябрь 2022 г. значился «Ростелеком».

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Импортозамещение

Параллельно со всем этим российский офис SAP за весь 2022 г. пережил несколько волн сокращений штата. На начало 2022 г. в «САП СНГ» и «САП лабс» трудилось в сумме около 1300 человек, сообщает источник издания. По словам источника TAdviser, около 400 из них релоцировались в другие страны, в том числе на фоне событий, развернувшихся в России после 21 сентября 2022 г.

Покупателя на российский бизнес не нашлось

В конце августа 2022 г. стало известно о намерении топ-менеджмента SAP СНГ выкупить российский бизнес. Источники TAdviser тогда сообщали, что в случае совершения сделки, контракты, заключенные с вендором, могут достаться им. Предполагалось, что новые владельцы бизнеса займутся оказанием российским клиентам техподдержки продуктов.

В декабре CNews писал о том, что топ-менеджмент SAP СНГ передумал покупать российский бизнес из-за намерения вендора перекрыть техподдержку клиентам из России. Последнее, в свою очередь, повлияет на количество ее контрактов и клиентов. Из-за того, что оно значительно сократится, покупка бизнеса потеряло свой смысл.

Кристина Холупова

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