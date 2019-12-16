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Проект «Особая сборка» победил в конкурсе социальных стартапов SAP UP

Бизнес

В Центре цифрового лидерства SAP назвали победителей конкурса социальных стартапов SAP UP. Грант в размере 500 тыс. руб. на развитие бизнеса получил проект «Особая сборка». Всем десяти командам-участникам финала вручили призы: гранты на развитие бизнеса в размере от 150 тыс. до 350 тыс. руб., сессии дизайн-мышления с экспертами SAP, цифровые курсы «Школы критического мышления», персональные консультации по теме лидерства от команды IDEA-class. Всего на конкурс было представлено 215 проектов из десяти стран. Самыми популярными оказались категории «Обеспечение равных возможностей», «Образование» и «Экология».

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, отметил: «В этом году SAP UP проводится уже в пятый раз. За эти пять лет социальное предпринимательство в России и СНГ сильно трансформировалось, и мы рады быть частью этих изменений. Мы верим в сотрудничество бизнеса и социальных стартапов, планируем дальше развивать это направление и искать новые форматы сотрудничества. Мы немного изменили систему награждений и решили поддержать всех финалистов: в этом году никто не ушел без приза, кто-то получил денежные гранты, а кто-то сертификаты на образовательные программы».

Инновационность – главный критерий отбора проектов в этом году. Участвовать в конкурсе мог любой предприниматель, который использует новые идеи в решении социальных проблем: с помощью технологий или нестандартных подходов в организации своего проекта. Для отбора и анализа заявок использовалась платформа SAP Innovation Management. TОП-10 финалистов приняли участие в образовательном мероприятии с топ-менеджерами SAP и ведущими экспертами в области социального предпринимательства.

«Мы надеемся, что наш проект будет расти, развиваться и у нас появится еще большая команда. В ближайших планах начать тиражировать его на другие города и страны», – отметил Игорь Ананьев, президент РООИ «Радость» (проект «Особая сборка»).

Финалисты конкурса: «Еда спасет мир», «Скажи астме "нет!"», Cerebrum MD и Geko.

Кейтеринг «Еда спасет мир» решает вопросы перепроизводства и утилизации списанной еды. Их основная цель – движение к ответственному потреблению и сохранению экологии при организации городских мероприятий. Компания делает фуршеты и кофе-брейки из качественных продуктов с актуальным сроком годности, которые по той или иной причине должны быть списаны, а также предлагает использовать 3D-печать из переработанного пластика ПЭТ для создания декоративных элементов сервировки стола.

Проект «Скажи астме "нет!"» представил программно-аппаратный комплекс, позволяющий на раннем этапе оценить риск развития бронхиальной астмы и проводить мониторинг контроля заболевания у детей безболезненным и неинвазивным способом. Главная задача – снизить количество впервые поставленных диагнозов астмы у детей раннего возраста, летальных исходов и инвалидности по данной патологии. Сейчас компания работает над созданием беспроводного прибора, способного соединятся с носимыми устройствами (смартфонами, планшетами).

Cerebrum MD представляет сервис по восстановлению моторной функции верхних конечностей после инсульта и черепно-мозговых травм. Пациент в мобильном приложении с элементами дополненной реальности в игровой форме выполняет упражнения, а специальная программа на компьютере позволяет автоматизировать процесс реабилитационной терапии, сведя участие врача к минимуму, а также отслеживает динамику проводимой терапии.

Проект Geko разработал решение для населения и компаний, которое собирает заказы и данные о заполненных контейнерах и формирует оптимальный маршрут для утилизации. Система состоит из трех элементов: мобильного приложения для заказов на вывоз мусора, сенсора, определяющего степень наполненности контейнера, его положение и состояние отходов, а также платформы, формирующей маршрут с учетом дорожной обстановки, типа транспорта и появления новых точек. Основная цель проекта – снижение нагрузки на городскую экосистему и повышение уровня переработки отходов.

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