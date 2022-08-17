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«МойОфис» открыл офис в Самаре

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет об открытии офиса разработки в Самаре. В регионе компания активно набирает SRE-инженеров и тестировщиков а также предоставляет оплачиваемую стажировку студентам профильных технических вузов – инженерам по внедрению и поддержке ПО. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Офис компании расположен в самом центре Самары – по адресу ул. Молодогвардейская, 204, бизнес-центр «Бэл Плаза».

Подразделения разработки «МойОфис» также находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Число сотрудников компании растет: по итогам 2021 г. прирост персонала составил 21%, а в 2022 г. «МойОфис» планирует расширить штат не менее чем на 15-20%. Продукты компании для частных пользователей скачали уже более 14 млн раз, количество корпоративных клиентов «МойОфис» превышает 4000 компаний.

«Наши продукты становятся все более востребованными на рынке – по итогам первого полугодия 2022 г. количество проданных лицензий “МойОфис” выросло в 11 раз по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. В этих условиях расширение и усиление нашей команды становится необходимым условием для качественного развития и сопровождения программ “МойОфис”. Принимая решения о том, где открыть новый офис разработки, мы выбрали Самару неслучайно: уже сейчас немалое число сотрудников “МойОфис” – это выпускники именно самарских технических вузов, и мы хорошо знаем, насколько сильна ИТ-школа региона», – отметил генеральный директор «МойОфис» Андрей Чеглаков.

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Бизнес

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«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает продукты с 2013 г. В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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