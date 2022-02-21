«Лаборатория Касперского» увеличивает долю в капитале «Мой офис» до 61,05%

«Лаборатория Касперского» увеличивает долю в капитале «Мой офис» до 61,05% в результате выкупа долей у частных акционеров компании. Сумма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

«„Лаборатория Касперского“ видит большой потенциал в синергии разработок “Мой офис” и кибериммунного подхода, лежащего в основе операционной системы KasperskyOS. Редакторы “Мой офис” и почтовый клиент “Мой офис почта” для мобильной версии стали одними из первых пользовательских программ и первыми офисными утилитами для операционной системы KasperskyOS», — отметил Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Увеличение пакета ключевого акционера служит подтверждением высокого интереса „Лаборатории Касперского“ к дальнейшему развитию компании. Сделка не отразится на операционной деятельности “Мой офис” — компания продолжит работу в прежних сегментах рынка в соответствии с долгосрочной стратегией развития», — сказал Андрей Чеглаков, председатель совета директоров «Мой офис».

«Мой офис» демонстрирует уверенный рост. По итогам 2021 г. выручка компании удвоилась, количество клиентов превысило 2400 организаций. Партнерская сеть компании существенно расширена как в России, так и за ее пределами.

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«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «Мой офис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, Росатом, «Газпром», «Аэрофлот», ТАСС и др. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мой офис». В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.