Китай поворачивается спиной? Главный друг России стремительно сократил ввоз в страну смартфонов, ноутбуков и планшетов

Китай за последние несколько месяцев резко уменьшил количество ввозимых в Россию смартфонов, планшетов и компьютеров с ноутбуками. Если раньше Россия была на третьем месте по объемам закупок смартфонов в КНР, то теперь она едва держится в топ-10. Зато США, с которыми у Пекина почти восемь лет идет торговая война, уверенно держится на первой позиции.



Зачем россиянам смартфоны?

Ввоз китайских смартфонов в Россию по итогам сентября 2025 г. продемонстрировал почти двукратное сокращение, пишет новостное агентство РИА «Новости» со ссылкой на статслужбу КНР. Если в сентябре 2024 г. в страну было привезено 2,5 млн умных мобильников, то годом позже – всего 1,3 млн.

Разумеется, импорт сократился не только в натуральном выражении. В сентябре 2025 г. общая стоимость ввезенных из Китая в Россию смартфонов достигла $173,5 млн, что может показаться крупной суммой, однако годом ранее этот показатель был на уровне $279,5 млн.

Обвал импорта китайских смартфонов в Россию начался вовсе не в сентябре 2025 г., а намного раньше. РИА «Новости» приводит статистику за первые три квартала 2025 г. (1 января – 30 сентября), и она тоже весьма неутешительная.

Фото: fanjianhua / FreePik Импорт китайских смартфонов в Россию сокращается. При этом собственные умные мобильники Россия до сих пор не производит в больших масштабах

За отчетный период КНР отгрузила в Россию 11,3 млн смартфонов на $1,26 млрд. За год объем импорта упал на треть, пишет агентство, не уточняя, в чем именно – в деньгах или количестве.

А как же компьютеры

Уменьшение объемов импорта китайской техники в Россию затронуло также планшеты и ноутбуки. Так, по данным РИА «Новости», поставки в страну ноутбуков, планшетов и всех других модификаций портативных компьютеров за первые три квартала 2025 г. сократились более чем на треть год году.

Так, с 1 января по 30 сентября 2025 г. в Россию из Поднебесной было привезено 2,3 млн устройств на $621,1 млн. Годом ранее объем поставок был на 34% больше.

Если рассматривать исключительно показатели сентября 2025 г., то и здесь тоже обвал. Китай поставил в Россию 219 тыс. устройств на $71,2 млн, и это вдвое меньше, чем годом ранее. Даже на фоне августа 2025 г. падение составило 11%.

Против кого дружит Китай

С 2018 г. Китай находится в состоянии затяжной и постоянно усугубляющейся торговой войны с США. Ее тогда развязал нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в период своего первого срока на посту главы государства. В марте 2025 г. Трамп, став Президентом США во второй раз, ввел более чем 100-процентные торговые пошлины для КНР, заставив многие американские компании инициировать перенос производства своей техники за пределы Поднебесной.

Однако это совершенно не мешает Китаю отгружать в США ощутимо больше техники, нежели в Россию. Для примера, по результатам первых трех кварталов 2025 г. Пекин экспортировал в США около 3 млн ноутбуков и планшетов, что сделало Штаты первой страной в мире по объемам закупок этих устройств в КНР. Для сравнения, Россия находится на 20 месте. В топ-5 вошли Япония (2,1 млн штук), Нидерланды (1,7 млн), Германия (1,4 млн) и Индия (1,1 млн).

Аналогичная ситуация сложилась и с поставками смартфонов. РИА «Новости» приводит сравнительную статистику за сентябрь 2025 г., когда в Россию было импортировано 1,3 млн умных мобильников на $173,5 млн. Это восьмой показатель в мире – Россию в этом плане обошли в первую очередь США (7,5 млн штук), ОАЭ (5,1 млн), Япония (2,02 млн), Мексика (1,9 млн) и Пакистан (1,6 млн).

В 2024 г. Россия была на третьем месте по объемам импорта китайских смартфонов.

Почему это важно

Китай – очень серьезный игрок на рынках смартфонов и ПК. Для примера, согласно статистике исследовательской компании IDC, по итогам II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня) компания Xiaomi входила в топ-3 компаний в мире с 42,5 млн проданных устройств и долей рынка 14,4% против 46,4 млн и 15,7% у Apple и 58 млн и 19,7% у Samsung.

Четвертое место в этом рейтинге у китайской Vivo – 27,1 млн проданных смартфонов и 9,2-процентная доля мирового рынка. Замыкает топ-5 китайский холдинг Transsion, известный в России в первую очередь благодаря входящему в него бренду Tecno. Его результат – доля 8,5% и 25,1 млн отгруженных смартфонов.

В итоге на Xiaomi, Vivo и Trassion приходится в сумме почти треть глобального рынка смартфонов – 32,1%. А учитывая, что подавляющее большинство современных смартфонов выпускаются именно китайскими брендами, то КНР, вероятнее всего давно держит первенство. По данным IDC, все прочие компании, не вошедшие в топ-5, занимают 32,6% рынка.

На рынке ПК Китай и вовсе на первом месте благодаря компании Lenovo, в 2004 г. купившей у американской IBM бизнес по производству компьютеров. Спустя 21 год, в III квартале 2025 г. (1 июля – 30 сентября) Lenovo продала 19,4 млн компьютеров, заняв 25,5% мирового рынка против 16,5 млн и 23,8% годом ранее (статистика IDC).

На втором месте – американская HP. Она реализовала 15 млн компьютеров, а ее доля – 19,8%. Год назад было 13,6 млн и 19,6% соответственно.

Тройку лидеров замыкает Dell. Ее результат в третьей четверти 2025 г. – 10,1 млн проданных ПК и доля мирового рынка на уровне 13,3%. Прошлогодние показатели – 9,8 млн и 14,2%.



