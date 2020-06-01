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МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV

Телеком Контент Техника

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила продажи собственной новой интерактивной ОТТ-приставки на платформе Android TV, с доступом к полной версии магазина приложений Google Play и голосовым управлением функциями. Приставка имеет сертификацию Google Operator Tier 1, что позволяет пользователям платформы «МТС ТВ» получить доступ к загрузке и использованию приложений Google Play и Youtube непосредственно на телевизоре.

Приставка обеспечивает доступ к контенту «МТС ТВ» и полной версии магазина приложений Google Play. Пользователь может смотреть более 150 телеканалов с функциями паузы, перемотки и архивом передач; постоянно пополняющийся новинками контент библиотеки «МТС ТВ», содержащей десятки тысяч фильмов, сериалов; каталоги Amediateka, IVI, Start, Megogo, фильмы и сериалы Fox Now; и получает доступ на большом экране к Youtube, играм и приложениям полной версии Google Play.

«Мы рады представить пользователям новую приставку, которая позволяет в полной мере реализовать на большом экране возможности нашей новой платформы "МТС ТВ", а также интегрировать все возможности Google Play. По сути — это новый шаг технологической революции, позволяющий полностью интегрировать интерактивные функции смартфона на большой экран. Уверены, пользователи оценят новые возможности», — отметил директор по продуктам и технологиям «МТС медиа» Федор Ежов.

Приставка подключается к телевизору через HDMI, а также позволяет устанавливать связь по Bluetooth с беспроводными джойстиками, колонками, наушниками и другими устройствами. Для работы приставки необходимо наличие интернета со скоростью от 2 Мбит/с, для просмотра контента в высоких разрешениях — HD и UHD необходима скорость от 4 и 20 Мбит/с соответственно. Приставка поддерживает все распространенные типы подключений: через мобильную сеть, в Wi-Fi диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, по проводу Ethernet.

Приставка «МТС ТВ» позволяет заменить подключение к кабельному или IPTV и получить весь объем контента через интернет в ОТТ-среде, со всеми преимуществами этого вида доступа: возможность подключения до пяти экранов на один аккаунт, интерактивные сервисы отложенного просмотра, перемотки и повтора эфира. Новое устройство полностью обеспечит интерактивные функции тем зрителям, чьи телевизоры не поддерживают функции SmartTV. Приставка доступна во всех регионах России в магазинах розничной сети МТС и у партнеров. Рекомендованная цена в рознице – 2999 руб.

Подключение доступно пользователям любых операторов. Авторизация пользователя происходит по номеру телефона. Оплачивать доступ к платному контенту и подпискам можно, привязав банковскую карту. Управлять подписками и контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции можно в приложении «Мой МТС». Абоненты МТС смогут пополнять баланс с мобильного счета.



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