ZTE представила в России свою приставку для Android TV. Цена. Фото

ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, представила свою первую приставку для Android TV. С ней пользователи получат высококачественное изображение даже при относительно небольшой скорости интернета и смогут полностью настроить устройство под свои требования благодаря интеграции с сервисами Google.

Главное преимущество приставки – возможность просматривать видео высокой четкости с использованием более узкой полосы доступа к интернету, чем требуют другие подобные устройства: для ZTE B866 потребуется половина полосы, необходимой для видеопотока со стандартным кодеком H.264. При этом благодаря расширенному цветовому диапазону HDR10 и HLG, сохраняется максимально реалистичное отображение цветов.

Небольшая и легкая (всего 0,2 кг) приставка оснащена флэш-накопителем емкостью 8 ГБ и 2 ГБ оперативной памяти. Этого хватает для всех повседневных задач: просмотра видео, прослушивания музыки, игр, подключения универсальных аксессуаров или контроллеров. В то же время графический процессор Penta-core Mali-450 обладает достаточной производительностью, чтобы без проблем запускать игровой контент на большом экране.

ТВ-приставка ZTE B866

Для того, чтобы пользователи могли получить от ZTE B866 максимум развлекательных возможностей, в дополнение к производительной аппаратной архитектуре и новейшей версии операционной системы Android TV прилагается встроенный доступ к сервисам Google и магазину приложений Google Play. Благодаря этому появляется возможность сконфигурировать функциональность приставки под себя.

Особенности приставки ZTE B866: последняя версия операционной системы Android TV 9.0; апппаратная архитектура на базе 64-битного процессора ARM Cortex-A53; поддержка высокоэффективного 4K-кодека HEVC/H.265; динамическая схема конфигурации производительности, которая обеспечивает эффективное энергосбережение.

Приставка ZTE B866 доступна для заказа в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» по рекомендованной розничной цене 5990 руб., а позже появится в магазинах сети «Технопарк», интернет-магазине Onlinetrade и у других партнеров.