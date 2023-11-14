​2ГИС масштабно обновил версию для мультимедиа-экранов автомобилей

​​На фоне роста продаж новых автомобилей в России, большая часть моделей которых оснащаются мультимедиа с поддержкой CarPlay и Android Auto, 2ГИС масштабно обновил версию карт для этих платформ. Теперь владельцы современных машин могут использовать все возможности навигатора 2ГИС на больших экранах авто. Это доступно без каких-либо платных подписок или дополнительных установок ПО — достаточно приложения 2ГИС на телефоне с iOS или Android. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

​​«2ГИС для CarPlay мы запустили пять лет назад — и стали первым российским навигационным приложением на этой платформе. Его аудитория постоянно растет, а с начала этого года увеличилась в два раза. Это здорово вдохновляет, и в ноябре мы выпустили сразу пять крупных обновлений для CarPlay, а скоро представим еще одно, о котором так часто просили пользователи», — сказал продакт-менеджер транспорта в 2ГИС Сергей Кириллов.

Переключение с телефона на CarPlay и обратно

​​2ГИС поддержал быстрое переключение между CarPlay и приложением на телефоне. В один клик карта с маршрутом перемещается с дисплея авто на телефон и обратно. Это помогает строить маршрут, выбирать парковки и смотреть комментарии других водителей так, как привычнее.

Градусник маршрута

​​Если обновить 2ГИС на iPhone до последней версии, то при подключении телефона к мультимедиа-экрану авто (через провод или Bluetooth — в зависимости от модели машины) на карте появится прогресс-бар в виде градусника. Это быстрый способ наглядно оценить все перипетии маршрута: где зеленая гладь без заторов, а где краснеет пробка.

​​В дополнении к этой опции можно в пару кликов увидеть на карте весь маршрут целиком. Это полезно, чтобы быстро узнать, что скрывается за поворотом — не нужно двигать карту на экране. В некоторых моделях авто перемещение карты на экране мультимедиа — та еще задача. Но теперь его проходить совсем не обязательно.

​Контекстные подсказки

​​Теперь на дисплее авто отображается время в пути до дома или работы — тех мест, которые добавлены в избранное на карте. Можно оценить, сколько займет дорога, еще до того, как строить маршрут.

Обновленный поиск и настройки

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​​Экран поиска стал информативнее — теперь АЗС, шиномонтажки, автосервисы и другие полезные точки всегда в быстром доступе. Это сэкономит время, которое раньше нужно было тратить на ввод названий или адресов. Кроме того, появился раздел с быстрыми настройками — он пригодится, когда нужно быстро включить или выключить голосовые подсказки, отображение пробок и парковок на карте.

​Интерфейс для правого руля

​​Теперь интерфейс 2ГИС для CarPlay адаптирован для владельцев праворульных авто. По оценкам экспертов, в России около 3,5 млн праворульных автомобилей — для них можно выбрать подходящий вариант расположения карты на экране.

​​«Пользователи часто спрашивают, когда 2ГИС запустит виджет для CarPlay, который позволит одновременно на экране авто открыть и карту, и другое приложение — например, музыку. В версии для Android Auto такой сплит-режим мы поддержали весной, а на CarPlay он появится совсем скоро — в ближайших обновлениях», — сказал Сергей Кириллов.

​​​​Возможности 2ГИС на Android Auto идентичны версии для CarPlay — разница только в сплит-режиме. Чтобы оценить обновления за рулем автомобиля, достаточно свежей версии 2ГИС на телефоне (iOS или Android) и подключения мобильного к мультимедиа-экрану авто (через USB-кабель или Bluetooth). Конечно, при условии, что автомобиль поддерживает CarPlay или Android Auto. Как и раньше, использование 2ГИС на больших экранах авто абсолютно бесплатно и не требует наличия подписки на какие-либо сервисы.