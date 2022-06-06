«Транстелеком» обеспечил бесшовный Wi-Fi в новом железнодорожном терминале в Шереметьево

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» предоставляет услуги сети бесплатного беспроводного интернет-доступа для пассажиров на новом железнодорожном терминале для поездов «Аэроэкспресс» в Северном терминальном комплексе Шереметьево (терминалы B и C).

На всей территории комплекса создано единое Wi-Fi-пространство, где пользователи, авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к высокоскоростному интернету при перемещении между различными зонами терминала, даже значительно удаленными друг от друга. Ранее подобное решение было реализовано специалистами компании «Транстелеком» на новом столичном железнодорожном вокзале «Восточный».

Сетевое беспроводное оборудование, размещенное на транспортном узле «Шереметьево», оснащено специализированными модулями связи с контроллером, что создает бесшовную непрерывную среду для прохождения сигнала. Благодаря такому технологическому решению обеспечено удобство для пассажира и возможность перемещаться по терминальному комплексу, сохраняя стабильное качество и высокую скорость передачи данных.

«Наша компания предоставляет услуги связи уже более 25 лет. Особое внимание «Транстелеком» уделяет перспективным проектам для транспортно-логистической сферы, в частности, созданию сети бесшовного Wi-Fi на железнодорожных объектах по всей стране. Формирование и развитие комфортной цифровой среды для пассажиров – одно из ключевых направлений нашей деятельности», – отметил генеральный директор компании «Транстелеком» Роман Кравцов.

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Железнодорожная станция для поездов «Аэроэкспресс» в Северном терминальном комплексе (СТК) Международного аэропорта Шереметьево (терминалы В и С) является результатом стратегического партнерства МАШ, РЖД и «Аэроэкспресса». Ввод в эксплуатацию новой станции завершил формирование единого Северного терминального комплекса аэропорта. Строительство объекта продолжалось с 2019 по 2022 гг. Станция рассчитана на пассажиропоток свыше 6 тыс. человек в час и сможет обслуживать порядка 10 млн пассажиров в год.