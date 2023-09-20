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«Яндекс Go» добавит навигацию по новой схеме движения в Шереметьево

В Шереметьево в терминалах В и С изменилась схема движения на привокзальной площади. Теперь вместо навигации по номерам столбов будут отдельные секторы для разного вида транспорта, а также добавится цветовая навигация. Это поможет пассажирам быстрее сориентироваться в аэропорту, а также распределит поток автомобилей и снизит пробки.

Изменения коснутся и тех, кто заказывает такси. Приложение «Яндекс Go» подскажет, как добраться до нужного сектора после получения багажа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Также сервис сориентирует, куда вызвать машину: на карте будут подсказки с местами подачи на нужной линии. Цветовая навигация в аэропорту также поможет быстрее найти автомобиль: желтым будут отмечены машины тарифов «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и др., а черным машины Ultima. Водителю так тоже будет проще найти пассажира, а проезд в районе аэропорта должен стать свободнее.

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