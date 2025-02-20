Бочаров Александр
|20.02.2025
|ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов 1
|05.09.2019
|«ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей 1
Бочаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Текслер Алексей 27 1
|Ливинский Павел 10 1
|Новак Александр 28 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2956 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1223 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1557 1
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