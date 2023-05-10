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Встроенный таск-трекер и обсуждения: у облачной версии корпоративного суперприложения VK Teams появились новые возможности

Компаниям, которые используют платную версию VK Teams в облаке, теперь доступны встроенный таск-трекер и ветки обсуждений (треды). Новые функции помогут повысить эффективность работы за счет оптимизации процесса решения задач и общения в командах.

Таск-трекер и треды дополнили базовую функциональность облачной версии VK Teams, в которую входят мессенджер, а также аудио- и видеозвонки.

Таск-трекер позволит пользователям управлять своими проектами не покидая VK Teams: сотрудники смогут создавать задачи и отслеживать процесс их выполнения прямо в мессенджере. Создать задачу можно не выходя из чата: достаточно выделить текст сообщения и нажать на соответствующую кнопку.

Доступ к актуальному списку задач со статусами и исполнителями имеют все участники команды. Для каждой задачи можно установить категорию, приоритет и дедлайн, а также настроить уведомления: об изменении статуса или срока выполнения, появлении новых комментариев.

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Сервис «Обсуждения» позволяет структурировать беседы и оптимально организовать внутри команды общение на различные темы. Благодаря функции комментариев к сообщениям удобно следить за несколькими дискуссиями одновременно, находить нужную информацию по теме за любой промежуток времени.

«Раньше опции постановки задач и создания обсуждений были доступны только крупным компаниям, которые разворачивают VK Teams на своих серверах. Теперь ими могут пользоваться и представители малого и среднего бизнеса, выбирающие облачную версию решения. Возможность вести проекты в мессенджере и структурировать общение экономит время сотрудников и помогает им сосредоточиться на рабочих задачах», — сказал Дмитрий Плешаков, директор по продукту VK Teams.

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