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Концерн «Автоматика» переводит ЖКХ на цифру

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, совместно с технологическим партнером «Милур ИС» представило интеллектуальные приборы учета электроэнергии губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и представителям строительных организаций региона. По словам губернатора, использование решений «Электроприбора» оптимально для внедрения в многоквартирные и частные дома Пензенской области.

В конце августа 2020 года в Пензе состоялась серия рабочих встреч, посвященных внедрению интеллектуальных приборов учета электроэнергии в системы энергоснабжения жилых комплексов и домов Пензенской области. Во встречах приняли участие губернатор Пензенской области, представители Ассоциации пензенских строителей, энергосбытовой компании «ТНС Энерго» и промышленных организаций.

Работа проводилась для реализации Постановления Правительства РФ от 18.04.2020 N 554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии», которым предписано с 1 июля 2020 года устанавливать новые интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Обязанность установки и эксплуатации новых приборов возлагается не на потребителей, а на сетевые и энергосбытовые компании.

В ходе встреч ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика» продемонстрировал приборы учета электроэнергии, предназначенные для организации многотарифной регистрации потребления электрической энергии в многоквартирных и частных домах. Решения используются как автономно, так и в составе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии на территории Российской Федерации. Они отличаются пожаробезопасностью (корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение), надежностью и качеством (российская разработка и отечественная элементная база) и имеют гарантийное обслуживание.

«Концерн «Автоматика» продолжает оснащать регионы высокотехнологичным энергетическим оборудованием собственного производства и расширять географию поставок. Наша продукция гарантирует надежность и удобство эксплуатации инфраструктуры, как для поставщиков, так и для потребителей электроэнергии. Внедрение системы умного учёта электроэнергии позволит сэкономить энергоресурсы, а также контролировать распределение энергетических потоков», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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