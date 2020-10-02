В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ

В Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко появится система голосового заполнения медицинских протоколов, разработанная группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему «Сбера». Соответствующее соглашение по реализации данного проекта было подписано между медучреждением и Пензенским отделением Сбербанка.

В основе решения — Voice2Med, продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время осмотра врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы.

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей обеспечивают полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Voice2Med также экономит время врачей: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

Марина Дементьева, управляющий Пензенским отделением Сбербанка, сказала: «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко — первое медицинское учреждение в регионе, в котором внедрен ИИ-продукт Voiсе2Med от группы ЦРТ, входящей в экосистему «Сбера». Это решение существенно оптимизирует работу врачей, сокращая время подготовки документов. Программа позволяет врачу во время осмотра надиктовывать текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в состав заполняемого протокола. Уверена, что внедрение Voiсе2Med повысит уровень обслуживания в учреждении, сделав его более комфортным как для пациентов, так и для врачей».

Вячеслав Космачев, главный врач ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», сказал: «Сегодня важнейшей задачей всех уровней власти, всего нашего общества является сохранение жизни и здоровья людей, противодействие распространению коронавирусной инфекции. Программа преобразования речи в текст Voice2Medот группы ЦРТ — огромная помощь врачам, работающим в условиях распространения инфекционных заболеваниях в средствах индивидуальной защиты, когда дорога каждая минута и время, потраченное на написание необходимых документов, будет перенаправлено пациентам. От большого коллектива старейшей больницы региона, выражаю искреннюю признательность Сбербанку за успешное сотрудничество и высокий профессионализм в совместной работе».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Voice2Med корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97–98%. Кроме существенной экономии времени, решение позволяет улучшить эргономику рабочих мест и существенно повысить качество медицинской документации. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Мордовии, Перми, Мурманске. Мы приветствуем его применение в Пензе и дальнейшее масштабирование».

Напомним, что между Сбербанком и Министерством здравоохранения Пензенской области заключено соглашение о совместных проектах по сопровождению и поддержке внедрения в практическое применение разрабатываемых моделей на основе искусственного интеллекта в медицине, в том числе в медицинских информационных системах, медицинском страховании, телемедицинских технологиях, омиксных технологиях, геномике и роботизации и других перспективных направлениях.