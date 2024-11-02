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Next Mobile отменяет роуминг в Белоруссии

Виртуальный мобильный оператор Next Mobile (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) отменяет для своих абонентов дополнительную плату за пользование услугами связи в Белоруссии. Это позволит абонентам Next Mobile получать на территории Союзного государства идентичные услуги связи, как и в России, без дополнительной платы. Новые условия роуминга заработали автоматически с 1 ноября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Next Mobile.

«В рамках философии создания комфортной и инновационной среды Next Mobile уже с 1 ноября отменяет роуминг на территории Белоруссии. Теперь путешествия, рабочие поездки и ведение бизнеса между странами станут еще проще, а общение – свободнее, поскольку гигабайты будут тарифицироваться, как в домашнем регионе. Это актуально и для мониторинга транспорта, перемещающегося между странами. Сим-карты Next Mobile используются, в том числе для устройств (M2M-сегмент) крупными транспортными и промышленными компаниями, а также экстренными службами», — отметил директор по развитию бизнеса Next Mobile Михаил Самодуров.

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Технология автоматически безупречного соединения (Always Best Connection) от Next Mobile – это решение, позволяющее обеспечить качественное оказание услуг мобильной связи в зонах неустойчивого покрытия. Для сим-карт Next Mobile базовая станция любого оператора является «домашней», подключение идет к самому мощному сигналу из доступных. Переключение сим-карт Next Mobile на лучшее соединение из доступных обеспечивает постоянную связь и передачу телеметрических данных.

В конце сентября 2024 г. власти Росcии и Белоруссии достигли договоренностей об обеспечении с 1 января 2025 г. белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран.

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