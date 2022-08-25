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Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты

С начала 2022 г. пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тыс. разовых билетов.

В июле-августе 2022 г. таким образом было оформлено почти на 61% больше билетов, чем за аналогичный период 2021 г. Чаще всего разовые проездные документы записывают на карты «Тройка». Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

В настоящее время в билетных автоматах компании постепенно внедряется новый интерфейс, который предлагает сразу выбрать запись на карту. Пассажиры уже отметили удобство цифровых билетов: использование транспортных карт позволяет быстрее проходить через турникеты, не копить лишнюю бумагу в карманах и сумке, не беспокоиться о том, что билет может потеряться.

На каждую «Тройку» и «Стрелку» можно записать абонемент на пригородные поезда, разовый билет ЦППК и билет на городской или областной транспорт. Узнать, что находится на карте, можно в БПА или с помощью специальных инфотерминалов в любом турникетном павильоне.

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Защита данных

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АО «Центральная ППК» — пригородная пассажирская компания России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2021 г. электропоезда компании перевезли более 520 млн человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников.

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