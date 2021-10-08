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«Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона

«Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона. Теперь пассажирам троллейбусов транспортных предприятий ПМУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс» города Петрозаводска стала доступна оплата проезда транспортной картой «Тройка». Сейчас карта «Тройка» принимается в пилотном режиме, по итогам проведения пилотного проекта планируется масштабирование системы на территории всей республики.

Карта «Тройка» – единая транспортная карта для всех регионов присутствия. Пассажир со своей картой может поехать в Москве, Туле, Петрозаводске, а также других регионах, где организован прием ТК. Кроме того, среди преимуществ «Тройки» – возможность привязки к личному кабинету пассажира, быстрое и удобное пополнение карты несколькими способами: в банкоматной сети Сбербанка, а также в мобильном приложении «Метро Москвы».

Чтобы оплатить проезд в транспорте, необходимо приложить карту «Тройка» к валидатору – деньги со счета будут списаны автоматически.

В рамках проведения пилотного проекта, помимо тестирования транспортной карты «Тройка», на части маршрутов запланировано использование нового вида терминального оборудования, которое предоставит Сбербанк.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка, сказал: «Внедрение «Тройки» станет ещё одним шагом на пути к модернизации системы общественного транспорта Петрозаводска и повышению комфорта пассажиров. Новая технология позволяет применить широкий спектр гибких тарифов, что в частности даёт возможность льготным категориям граждан пользоваться правом на бесплатный проезд без дополнительного посещения троллейбусного управления».

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, сказал: «Карта «Тройка» теперь доступна в 9 регионах России. Развивая бесшовную систему оплаты проезда, мы делимся инновационным опытом с регионами. Билетная система с единым носителем будет удобна и жителям Карелии, которые смогут экономить время во время ежедневных поездок и пополнять карту дистанционно, и туристам, которые выберут это популярное направление для путешествий».

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