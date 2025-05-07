Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян

Парад Победы на Красной площади — одно из самых значимых событий для нашей страны. 65% россиян собираются смотреть трансляцию парада в 2025 г., а 4 из 10 москвичей уже наблюдают за репетициями праздника на улицах столицы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

65% россиян планируют смотреть трансляцию парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наши соотечественники подчеркивают особое отношение к этому событию: «Это мой любимый праздник, горжусь ветеранами». Чем старше респонденты, тем выше интерес к трансляции, — среди граждан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 59%, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, — 75%.

Подготовка к празднованию идет полным ходом. 4 из 10 экономически активных москвичей наблюдают репетиции парада Победы — каждый десятый следит за расписанием и ходит целенаправленно, 3 из 10 удалось случайно застать подготовку. Мужчины чаще женщин проявляют активный интерес к подобным событиям в преддверии Дня Победы (11% против 8% соответственно). Среди жителей столицы от 35 до 45 лет больше тех, кто намеренно ходит на репетиции парада: 11%, для сравнения среди более молодых таких 8%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 18 апреля – 5 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.