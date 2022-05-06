«Ростелеком» организует звуковое сопровождение Парада Победы в Челябинскек

«Ростелеком» в тридцать первый раз организует звуковое сопровождение Парада Победы, который пройдет 9 мая в столице Южного Урала. Качество звучания акустической системы челябинского радиоузла не уступает той, что сопровождает Парад в Москве, утверждают в компании.

В День Победы в Челябинске звук торжественного построения поступит из микрофонов в радиоузел, усилится и возвратится обратно через динамики, расположенные по периметру площади Революции на опорах и стойках. В случае сбоев в подаче электричества, задачи радиоузла примет на себя подвижная станция звукоусиления, работающая на резервных источниках питания. Аккумуляторные блоки обеспечивают бесперебойное функционирование оборудования до 12 часов без электричества.

Директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев сказал: «Ежегодно сотрудники компании организуют звуковое сопровождение Парада Победы: наше оборудование делает праздник трогательным и величественным. Звук события услышат еще и зрители южноуральских средств массовой информации: уже обработанный сигнал из радиоузла будет передаваться в студии теле- и радиокомпаний. Кроме того, с главной площади Челябинска в эфире федерального телеканала "Россия" будет вестись прямая трансляции Парада, для чего компания “Ростелеком” предоставит высокоскоростной оптический канал связи».