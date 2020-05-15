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Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк»

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Mail.ru Cloud Solutions (MCS) в сотрудничестве с компанией «Жить в небе» помогли крупнейшему онлайн-сервису по хранению летописей и историй поколения Великой Отечественной войны обеспечить доступность сайта во время празднования Дня Победы.

Онлайн-ресурс «Бессмертного полка» содержит более 600 тыс. записей об участниках Великой Отечественной войны. Во время празднования Дня Победы сайт moypolk.ru в среднем посещают до 100 тыс. посетителей в день. Однако в этом году в связи с пандемией количество онлайн-пользователей еще до майских праздников выросло в три раза, а в период с 9 по 11 мая количество посещений превысило 1 млн.

Раньше, чтобы поддерживать ресурс, необходимо было подключать до 10 дополнительных вычислительных машин. Однако в условиях кратно возросшей нагрузки, такой подход стал неэффективным. «Бессмертному полку» потребовалось не только нарастить вычислительные мощности, но и оптимизировать работу серверного оборудования. Собственных ресурсов для администрирования растущей ИТ-инфраструктуры moypolk.ru оказалось недостаточно и к решению проблемы подключились эксперты компании «Жить в небе».

За несколько дней на платформе Mail.ru Cloud Solutions специалисты смогли не только количественно, но и качественно улучшить ИТ-ресурсы «Бессмертного полка». Пропускная способность сайта достигла необходимых показателей, что помогло справиться с наплывом пользователей. Благодаря облачным сервисам MCS исторический архив стабильно работал и обеспечивал людям доступ к важной информации в День Победы.

«Платформа Mail.ru Cloud Solutions обеспечила нас надежной и гибкой инфраструктурой, которая в нужный момент помогает справиться с нагрузкой. Специалисты компании "Жить в небе" оказывают постоянную помощь и поддержку в настройке систем. Мы рады, что партнерство помогло нам оптимизировать потребление ИТ-ресурсов и направить усилия наших разработчиков на более важные задачи», — сказал Сергей Колотовкин сопредседатель движения «Бессмертный полк».

«Очень символично, что наша компания "Жить в небе" помогает такому социально-значимому проекту как "Бессмертный полк". Мы рады, что благодаря усилиям наших специалистов и партнеров память о героях и их подвигах навсегда останется в цифровом пространстве», — сказал Сергей Житинский, генеральный директор компании «Жить в небе».

«Приятно видеть, что наша платформа помогает преодолевать обстоятельства и соблюдать важные традиции. Облачная инфраструктура на базе технологий MCS обеспечила онлайн-сервис необходимыми мощностями и гибкостью, а наши партнеры помогли поддержать работоспособность, невзирая на высокую нагрузку», — сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.



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