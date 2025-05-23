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Колотовкин Сергей
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
|«Гарда» защитила «Бессмертный полк» от кибератак 1
|15.05.2020
|Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 1
Колотовкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
|VK - Mail.ru Group 3483 1
|Git in sky - Жить в небе 10 1
|Летунов Илья 49 1
|Житинский Сергей 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
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