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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колотовкин Сергей


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 «Гарда» защитила «Бессмертный полк» от кибератак 1
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Колотовкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
VK - Mail.ru Group 3483 1
Git in sky - Жить в небе 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 1
Пропускная способность - Bandwidth 1776 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 894 1
Летунов Илья 49 1
Житинский Сергей 14 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 591 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 13 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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