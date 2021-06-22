БФ «Система» и Sitronics Group передали Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею оборудование

БФ «Система» передал в Ленино-Снегиревский музей проекционное оборудование и программное обеспечение для создания Интерактивной виртуальной энциклопедии Великой Отечественной войны «Путь к Победе. 1941–1945». Общая стоимость проекта составила 1,7 млн рублей. Интерактивная виртуальная энциклопедия Великой Отечественной войны «Путь к Победе. 1941–1945» – это инновационная разработка Sitronics KT, входящей в Sitronics Group, созданная при помощи современных компьютерных технологий на строго документальной основе.

Программный продукт является качественно новым типом компьютерных программ обучающего характера и современным эффективным средством в деле патриотического воспитания, противодействия фальсификации истории, переписывания итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Энциклопедия создана специально для молодёжной аудитории, информация дана в наглядной и игровой форме. Она проста в освоении, основана на интуитивном подходе, в ней собраны лучшие иллюстрации, документы и воспроизведены 3D-модели сражений, орудий и техники.

«Наша группа компаний имеет многолетний опыт в области создания музейных мультимедийных экспозиций, неоднократно реализовывала проекты для патриотического воспитания молодежи. Разрабатываемые Sitronics Group решения позволяют воспринимать исторические события и проводить обучение в формате, актуальном с точки зрения всех самых современных цифровых трендов. Мы рады оказать помощь Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею в создании важного для нашей страны проекта», - рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

С 2017 года БФ «Система» оказывает регулярную поддержку Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею, возведенному на месте кровопролитных сражений за Москву на 40-м километре Волоколамского шоссе. Помощь осуществляется в рамках долгосрочной программы поддержки Московского городского совета ветеранов.

За время сотрудничества на средства Фонда была отреставрирована «Аллея артиллерии». В рамках проекта около 30 боевых орудий времен Второй Мировой войны были отреставрированы и водружены на новые фундаменты-постаменты, приобретена необходимая техника и инструменты для ухода за территорией и проведения массовых мероприятий. Несколько раз в год волонтеры компаний Корпорации участвуют в традиционных субботниках, помогая облагораживать территорию и участвуя в косметической реставрации экспонатов (боевых машин и орудий).

В 2020 году Фонд поддержал новое актуальное направление – создание 3D-туров по основным экспозициям музея. Это позволит узнать обо всех экспонатах и уникальных страницах истории через сеть Интернет. Особую ценность подобные проекты приобретают в период глобальных ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Следуя стратегии масштабирования культурно-исторических проектов с фокусом на образование и просвещение Фонд инициировал создание в музее Интерактивной виртуальной̆ энциклопедии Великой Отечественной̆ войны «Путь к Победе. 1941–1945», разработанной Sitronics KT. Дополнительно поставлен модуль «Контрнаступление под Москвой». Проект позволит познакомить посетителей музея с ключевыми этапами Великой Отечественной войны в современном увлекательном формате.

Проект станет завершающим акцентом федеральной акции компаний Группы АФК «Система» #ПомнимВместе. Акция #ПомнимВместе направлена на поддержание памяти о Великой Победе сквозь поколения и регионы России, включая самые отдаленные населенные пункты. Благодаря череде последовательных инициатив удалось объединить несколько связанных событий общей коммуникационной линией – праздником Победы.