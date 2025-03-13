Разделы

Техника
|

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Caviar украсил iPhone 16 Pro автоматом Калашникова

Новая лимитированная серия «Калашников» от Caviar посвящена символике мужества, чести и преданности стране, воплощая ее в дизайне iPhone 16 Pro. Центральными элементами коллекции стал легендарный автомат Калашникова. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Бренд Caviar специализируется на создании эксклюзивных кастомных устройств. Компания регулярно выпускает модели, вдохновленные Россией, ее значимыми историческими датами и личностями ее истории. В 2024 г. были выпущены такие модели, как «Победа» и «Говорит Президент». Бренд начал подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представил видео самой первой модели из новой серии.

При создании кастомного iPhone «Калашников» мастера Caviar вдохновлялись монументальностью и экспрессией советских военных мемориалов, в которых запечатлен непоколебимый дух защитников Отечества. Центральными символами коллекции стали автомат Калашникова, стела и Красная Звезда. Дизайн вдохновлен монументальной эстетикой советских мемориалов – Обелиском Победы в Минске, мемориальными комплексами в Бресте, Трептов-парке (Берлин) и др.

media1.jpg

Caviar
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Caviar украсил iPhone 16 Pro автоматом Калашникова

Автомат Калашникова – не просто оружие, а символ стойкости, защиты и военной мощи России. Будучи одним из самых узнаваемых автоматов в мире, он стал неотъемлемой частью истории и культуры страны. Созданный для защиты Родины, он олицетворяет силу, мужество и готовность к подвигу. Кастомный iPhone от Caviar был представлен в интерактивной упаковке, транслирующей видео о легендарном оружии.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Корпус смартфона, выполненный из авиационного титана, украшен гравировкой с очертаниями АК-47. Мастера Caviar изобразили автомат на корпусе кастомного iPhone, подчеркивая его значимость в истории России.

Цены на модель начинаются от 469 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

Перешел на Windows 11 – меняй видеокарту. На ПК с картами Nvidia не запускаются программы из-за криворуких программистов Microsoft

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще