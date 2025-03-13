К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Caviar украсил iPhone 16 Pro автоматом Калашникова

Новая лимитированная серия «Калашников» от Caviar посвящена символике мужества, чести и преданности стране, воплощая ее в дизайне iPhone 16 Pro. Центральными элементами коллекции стал легендарный автомат Калашникова. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Бренд Caviar специализируется на создании эксклюзивных кастомных устройств. Компания регулярно выпускает модели, вдохновленные Россией, ее значимыми историческими датами и личностями ее истории. В 2024 г. были выпущены такие модели, как «Победа» и «Говорит Президент». Бренд начал подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представил видео самой первой модели из новой серии.

При создании кастомного iPhone «Калашников» мастера Caviar вдохновлялись монументальностью и экспрессией советских военных мемориалов, в которых запечатлен непоколебимый дух защитников Отечества. Центральными символами коллекции стали автомат Калашникова, стела и Красная Звезда. Дизайн вдохновлен монументальной эстетикой советских мемориалов – Обелиском Победы в Минске, мемориальными комплексами в Бресте, Трептов-парке (Берлин) и др.

Автомат Калашникова – не просто оружие, а символ стойкости, защиты и военной мощи России. Будучи одним из самых узнаваемых автоматов в мире, он стал неотъемлемой частью истории и культуры страны. Созданный для защиты Родины, он олицетворяет силу, мужество и готовность к подвигу. Кастомный iPhone от Caviar был представлен в интерактивной упаковке, транслирующей видео о легендарном оружии.

Корпус смартфона, выполненный из авиационного титана, украшен гравировкой с очертаниями АК-47. Мастера Caviar изобразили автомат на корпусе кастомного iPhone, подчеркивая его значимость в истории России.

Цены на модель начинаются от 469 тыс. руб.