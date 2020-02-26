Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ростелеком» предоставит бесплатную стационарную телефонную связь ветеранам войны и блокадникам

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» в год 75-летия Великой Победы, с 1 мая 2020 года отменит на постоянной основе плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом президент компании Михаил Осеевский заявил на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«Домашние телефоны до сих пор востребованы многими жителями нашей страны, особенно людьми старшего поколения. В преддверии 75-летия Победы “Ростелеком” принял решение предоставить бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех блокадников, где бы они сейчас ни проживали. Такую возможность мы предоставим уже с 1 мая», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Михаил Осеевский обратился к органам власти субъектов Российской Федерации с просьбой оказать содействие в составлении корректных списков и адресов проживания всех ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

Компания «Ростелеком» обслуживает более 13 миллионов домашних телефонов по всей стране.

Другие материалы рубрики

Власти жестко отрегулируют ИТ-закупки Сбербанка, «Почты России», «Ростелекома»

Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

«Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM

Для душа и души: интересные гаджеты для ванны

Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника