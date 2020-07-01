Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE

В рамках партнерства дистрибуция будет осуществляться в Беларуси, Молдове, странах Кавказа (Азербайджан, Грузия, Армения) и Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан).

Объединяя усилия с Elcore Distribution, SUSE предлагает корпоративным клиентам широкий спектр инфраструктурного ПО на базе открытого исходного кода Linux. В продуктовый портфель SUSE, производителя лидирующего сегодня на рынке ПО с открытым кодом, входят серверная операционная система с расширениями; решения по управлению программно-реализуемой инфраструктурой, объединяющей вычислительные ресурсы, системы хранения данных, сети и рабочие места пользователей; решения по доставке приложений; продукты для мониторинга и управления жизненным циклом систем. SUSE поддерживает и развивает успешные технологические альянсы со многими отраслевыми лидерами, в том числе: Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, Cisco, Dell EMC, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, Microsoft, Supermicro, VMware, Amazon Web Services (AWS).

«Сотрудничество с одним из ключевых дистрибьюторов ПО, компанией Elcore Distribution – важный шаг в реализации нашей стратегии. Решения SUSE из года в год все более востребованы на рынке. И сейчас мы особенно заинтересованы активизировать работу в странах СНГ: расширить сеть компетентных партнеров, предоставить современные адаптивные решения SUSE и нашу техническую экспертизу всем компаниям, планирующим модернизировать ИТ-инфраструктуру. Также отмечу, что офис компании SUSE, расположенный в Москве, предоставляет техническую поддержку на русском языке», – говорит Владимир Главчев, управляющий директор SUSE в России и СНГ.