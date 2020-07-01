КомпТек СА приступает к продвижению инфраструктурного ПО SUSE

Теперь партнерам КомпТек CA доступен полный спектр разработок из обширного портфолио SUSE для построения программно-реализуемой ИТ-инфраструктуры и управления ею.

В продуктовый портфель SUSE входят серверная операционная система с расширениями; решения по управлению программно-реализуемой инфраструктурой, объединяющей вычислительные ресурсы, системы хранения данных, сети и рабочие места пользователей; решения по доставке приложений; продукты для мониторинга и управления жизненным циклом систем.

SUSE поддерживает и развивает успешные технологические альянсы со многими отраслевыми лидерами, в том числе: Cisco, Dell EMC, VMware, Hewlett Packard Enterprise, Fujitsu, Hitachi, Lenovo, IBM, Intel, Microsoft, Supermicro, Amazon Web Services (AWS). Многолетний опыт партнерства и отличная совместимость решений SUSE позволяют качественно интегрировать их и с успехом применять в абсолютном большинстве проектов, от простых до самых сложных.

«Сегодня мы способны максимально быстро и гибко реагировать на возрастающие потребности и отвечать всем актуальным трендам в сфере ПО для бизнеса. В первую очередь мы сфокусированы на сотрудничестве с широкопрофильными дистрибуторами и крупнейшими системными интеграторами и готовы предоставить мощный программный инструментарий для решения самых разнообразных задач предприятий Казахстана. Успешность применения гарантирована, как при построении новых современных ИТ-инфраструктур, так и для модернизация существующих», – говорит Владимир Главчев, управляющий директор SUSE в СНГ.

«Пополнение нашего портфеля таким вендором, как SUSE позволит нам оперативнее реагировать на запросы рынка IT, более качественно оказывать поддержку наших партнеров и предлагать комплексные решения для удовлетворения нужд заказчиков и партнеров», – отмечает КомпТек CA.