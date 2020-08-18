Решение для управления ИТ-инфраструктурой SUSE Manager обновлено до версии 4.1

Компания SUSE сообщила о выходе SUSE Manager 4.1 — решения с открытым кодом для управления инфраструктурой ИТ и автоматизации. Среди обеспечиваемых им преимуществ в SUSE отмечают сокращение затрат, выявление рисков, повышение доступности и уменьшение уровня сложности сред.

SUSE Manager 4.1 позиционируется как ключевой компонент программно-определяемой инфраструктуры. В SUSE называют ряд новых возможностей, которые обеспечивают решение для периферийных сред, облаков и центров обработки данных. В частности, SUSE Manager 4.1 поддерживает более широкий круг операционных систем, в числе которых — Red Hat Enterprise Linux и CentOS версий 6, 7 и 8, Oracle Enterprise Linux, openSUSE Leap 15.2 и Ubuntu версий 18.04 LTS и 20.04 LTS.

Еще одна группа новшеств касается управления кластерами — в SUSE Manager 4.1 их поддержка реализована впервые. В SUSE отмечают, что по мере внедрения на предприятиях стеков программно-определяемой инфраструктуры на базе Kubernetes, Ceph и других технологий с открытым кодом управление кластерами получает больший приоритет, чем администрирование индивидуальных Linux-серверов и виртуальных машин. В компании обещают, что SUSE Manager поможет облегчить эксплуатацию кластеров.

Что касается возможности уменьшения затрат, в SUSE конкретизируют, что этому способствуют реализованные в SUSE Manager 4.1 средства повышения удобства администрирования, управления виртуальными машинами и мониторинга. Специалистам по эксплуатации и DevOps обещана возможность упростить настройку, повседневное использование и сопровождение SUSE Manager за счет автоматизации рутинных задач, например, подготовки к работе большого количества управляемых систем без root-доступа и пароля.

Кроме того, улучшены средства управления виртуальными машинами: теперь стало значительно проще администрировать сильно распределенные инфраструктуры виртуализованных серверов. В условиях, когда виртуальные машины работают на периферии, например, в телекоммуникационных компаниях, на производственных или рознично-торговых предприятиях, SUSE Manager можно применять для управления сразу тысячами экземпляров.

Компания SUSE предлагает протестировать SUSE Manager 4.1 бесплатно в течение 120 дней.