Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE

Интеграция Инфраструктура Системное ПО Облака Маркет

Mail.ru Cloud Solutions предоставит клиентам облачные сервисы на основе технологий компании SUSE, независимого разработчика корпоративного ПО с открытым исходным кодом Linux.

Партнерство позволит пользователям платформы Mail.ru Cloud Solutions получить доступ к решениям SUSE корпоративного уровня для управления ИТ-инфраструктурой, оптимизации процессов разработки и сокращения издержек.

Продуктовый портфель SUSE, построенный на единой платформе SUSE Linux Enterprise, включает мультимодальную операционную систему мирового класса для разнообразных архитектур с возможностями расширения функционала, решения по управлению программно-реализуемой инфраструктурой и продукты для мониторинга и контроля жизненного цикла систем. ОС SUSE отлично зарекомендовала себя при выполнении критически-важных рабочих нагрузок и обеспечивает самую высокую в своем классе безопасность, отказоустойчивость, производительность и совместимость с ПО большинства других производителей.

Специализированная версия ОС SUSE Linux Enterprise Server — рекомендованная платформа для запуска нагрузок SAP, особенно актуальна в свете перехода на SAP Hana. ОС SUSE Linux Enterprise Server проходит регулярную сертификацию ФСТЭК и подходит для применения во всех секторах российской экономики, включая государственные структуры. Пользователи платформы Mail.ru Cloud Solutions также получат доступ к русскоязычной технической поддержке компании SUSE.

«В последние годы рынок IaaS-услуг показывает очень динамичный рост. Вместе с тем решения SUSE также становятся все более востребованными инструментами управления сложной ИТ-средой для огромного количества компаний по всему миру. Mail.Ru Cloud Solutions открывает доступ ко всем необходимым сервисам в рамках единой платформы. Благодаря партнерству мы предоставим высококачественные консолидированные средства управления инфраструктурой Linux и обеспечим экспертной технической поддержкой еще большее число пользователей», — отметил Владимир Главчев, управляющий директор SUSE в России и СНГ.

«Мы стремимся обеспечить пользователей платформы Mail.ru Cloud Solutions доступом к лучшим облачным сервисам. Партнерство с SUSE упростит интеграцию и администрацию ведущих решений SAP, обеспечит высокую доступность облачных сервисов и непрерывность бизнес-процессов», — сказал Илья Летунов, руководитель облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Другие материалы рубрики

Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

Флеш-накопители HPE «запрограммированы на самоуничтожение»

Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса

Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки

«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках