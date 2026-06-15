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Титан ГК Омский каучук Титан-Полимер

  • Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – производственный комплекс по выпуску БОПЭТ пленок, расположенный на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» в Псковской области. Производственная мощность предприятия составляет до 72 тыс. тонн продукции в
    год.

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 ИТ-холдинг «Т1» перевел «Титан-Полимер» в режим налогового мониторинга 4
31.07.2025 ГК «Титан» повышает эффективность производства на заводе «Омский каучук» с помощью бережливых технологий 3
30.07.2025 ГК «Титан» переходит на отечественные программные решения для управления производством 3

Публикаций - 3, упоминаний - 10

Титан ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1085 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1206 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 192 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 171 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7699 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1553 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Иванилов Сергей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 163944 2
Спирты 74 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2281 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2313 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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