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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пушкарев Анатолий

СОБЫТИЯ


29.07.2026 Представлен первый поляритонный лазерный диод с электрической накачкой на основе перовскита 1
28.03.2024 В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пушкарев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

РНФ - Российский научный фонд 200 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1191 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11512 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4767 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13224 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16164 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7528 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1211 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26722 1
Сапожникова Елизавета 1 1
Аношкин Сергей 2 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 314 1
Ботаника - Растения - Plantae 1165 1
Молекула - Molecula 1102 1
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 34 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4650 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 1
ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 589 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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