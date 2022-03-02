Администрация Хошимина перешла на ВКС Videomost

Российская компания Spirit, разработчик программного сервера для видеоконференций Videomost с клиентскими приложениями на ПК и мобильных устройствах, объявила о расширении лицензии на использование Videomost в администрации Хошимина (Вьетнам).

Институт информации и коммуникационных технологий Хошимина (Ho Chi Minh City (HCMC) Information and Communication Technology Institute) использует Videomost для обеспечения ежедневных коммуникаций по ВКС в администрации Хошимина уже в течение 5 лет, начиная с 2016 г. В 2018 г. было произведено расширение лицензии и по количеству одновременных подключений к серверу, и по количеству рабочих мест с ВКС на ПК и мобильных устройствах. Сервер Videomost может устанавливаться внутри инфраструктуры организации и работать автономно без подключения к интернету, обеспечивая при этом видеосвязь для каждого сотрудника внутри организации на его рабочем месте.

Однако тенденция перехода на удаленный и гибридный формат работы большинства организаций, включая государственные институты и ведомства, привела к тому, что администрацией Хошимина было принято решение о развертывании дополнительного кластера для подключения удаленных сотрудников к процессу ежедневных коммуникаций и рабочим группам через интернет. И даже при таком сценарии внедрения Videomost гарантирует сохранность пользовательских данных и важной информации в отличие от облачных сервисов. Дополнительный кластер с сервером Videomost развернут внутри собственного ЦОДа администрации Хошимина и находится под полным контролем сотрудников организации без возможности доступа к нему посторонних лиц.

«Мы рады заявить, что качество и надежность нашего продукта высоко оценены администрацией Хошимина, и мы являемся постоянным поставщиком ВКС ПО для важных государственных коммуникаций Вьетнама», – сказал Александр Кравченко, директор по продажам международном рынке Spirit и Videomost.