Спецпроекты

VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

SPIRIT объявила, что лесная холдинговая компания «Алтайлес» использует видеоконференции для корпоративных коммуникаций.

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» объединяет 15 предприятий лесного комплекса, расположенных в Алтайском крае. Основные направления деятельности — охрана и защита лесов, заготовка древесины, развитие современных производств по глубокой переработке древесины. ЛХК «Алтайлес» это современная, динамично развивающаяся компания полного цикла, которая использует передовые коммуникационные технологии для обсуждения планов и этапов выполнения стратегических задач в сфере лесного хозяйства. Общая численность занятых сотрудников — более 4000 человек, каждый из которых может использовать видеоконференции VideoMost со своего пользовательского устройства – ПК или смартфона.

VideoMost подходит для проведения онлайн-встреч, селекторных совещаний и собраний рабочих групп как внутри каждого из предприятий ЛХК «Алтайлес», так и для коммуникации между различными компаниями, входящими в холдинг.

VideoMost может использоваться как облачный сервис видеоконференций и виртуальное пространство для совместной работы, а также устанавливаться в инфраструктуре организации как собственный сервер для безопасной удаленной работы всех сотрудников из разных локаций и разных сетей, а также для организации автономной работы в закрытых сетях в крупных корпорациях и холдингах. VideoMost это продукт для унифицированных коммуникаций в котором видеоконференции интегрированы с корпоративным мессенджером TeamSpirit.im. а также обеспечивается совместимость с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов.

Все деловые коммуникации с удаленными сотрудниками, партнерами, клиентами, поставщиками легко и удобно перенести из публичных незащищенных мессенджеров в безопасную систему корпоративных коммуникаций на базе сервера VideoMost, который позволяет не только проводить многопользовательские интерактивные видеоконференции, но также совместно просматривать экран и приложения, обмениваться файлами, использовать чат, загружать файлы, проводить голосования и опросы, записывать видеоконференции и т.п. Доступ к корпоративной системе видеокоммуникаций VideoMost и инструментам для совместной работы автоматически предоставляется каждому сотруднику как из офиса, так из любой другой локации, с любого пользовательского устройства и из любой сети. VideoMost интегрируется с бизнес-приложениями и системами электронного документооборота, используемыми на предприятии.

Другие материалы рубрики

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона BQ Aurora 6430L

Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло?

Техноблог

Как не потерять радиометку?

Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн

Показать еще

Наука

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных