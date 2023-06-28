VideoMost запускает видеоконференции на ОС «Аврора»

VideoMost, российский вендор ПО для корпоративных коммуникаций, объявляет о выпуске новой версии продукта, которая теперь поддерживает работу из браузера на устройствах под управлением ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании Spirit.

VideoMost это видеоконференции, мессенджер и инструменты для совместной работы, которые можно использовать из браузера, настольных или мобильных приложений для всех популярных ОС, включая отечественные Astra Linux, «Альт», «Ред ОС».

На мобильных устройствах под управлением ОС «Аврора» назначать и участвовать в ВКС VideoMost можно без специального приложения, прямо из браузера.

При этом из браузера на ОС «Аврора» доступен весь функционал продукта, как и в приложениях для iOS и Android: проведение онлайн совещаний на 500 участников и вебинаров, демонстрация экрана, загрузка материалов, обмен сообщениями, календарь и журнал конференций и др. Продукт отвечает всем запросам корпоративных пользователей, начиная от удобного и простого интерфейса с инструментами для совместной работы, и заканчивая высоким уровнем надежности и безопасности, включая возможности администрирования и работу в закрытых сетях.

VideoMost 9.0 сочетает удобство мессенджера и ВКС для коммерческих и государственных заказчиков. VideoMost 9.0 подходит для проведения онлайн встреч любого формата, а также для отправки текста, медиафайлов, геолокаций и документов любого формата в мессенджере, что позволяет эффективно организовать удаленную работу в команде, как Slack или Teams. Пользователь также может создать и вести каналы, как в Telegram.

Одновременно VideoMost обладает широкими возможностями для встраивания в корпоративную ИТ-инфраструктуру, благодаря интеграции с Active Directory, почтовыми клиентами (Microsoft Outlook, «Почта2 мойофис»), аппаратными ВКС терминалами на базе SIP и H.323. Внедрять VideoMost можно в инфраструктуре компании или использовать из облака (частного или публичного), все сервера при этом располагаются в России. VideoMost поддерживает режимы, позволяющие оптимизировать использование серверных мощностей.

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VideoMost — программный ВКС сервер и корпоративный мессенджер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в чатах, группах, каналах на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др для корпоративных клиентов. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая предприятия, банки, вузы, ФОИВы и промышленность.

Spirit - российские коммуникационные программные продукты, используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше одного млрд пользователей более чем в 100 странах мира. Программные продукты Spirit лицензированы и/или стоят внутри популярных потребительских продуктов Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG U+, Mavenir, Mitel, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Reliance Jio, Samsung, Skype, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других мировых технологических лидеров. Прямые клиенты Spirit сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.