VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС

Российская компания Spirit, разработчик ВКС продукта VideoMost, включена в весенний отчет G2 с картой продуктов для видеоконференций. По результатам анализа отзывов пользователей рейтинг VideoMost составляет 4,5 из 5.



Оценки ставят пользователи

Компания Spirit уже более 25 лет лицензирует свои коммуникационные программные продукты, SDK для передачи голоса и видео, мировым технологическим лидерам в 100 странах мира. Теперь VideoMost включен в отчет G2 Spring 2022 Grid Report for Video Conferencing. По результатам анализа отзывов пользователей рейтинг VideoMost составляет 4,5 из 5 и продукт уверенно занимает высокие позиции в категории «High Performers».

G2 — крупнейший международный маркетплейс, на котором заказчики могут сравнить и выбрать продукты и сервисы, наиболее точно отвечающие их запросам и бизнес-целям. Каждый год более 60 миллионов посетителей приходят на сайт G2.com, чтобы оставить свой отзыв или прочитать мнение других о 100 000+ продуктах и сервисах. В базе G2 доступно почти 1 700 000 отзывов, по 1500 продуктовым категориям. Используя оценки от пользователей, а также данные из других публикаций и соцсетей, аналитиками G2 публикуются отчеты и квадранты (grids), наглядно отражающие позиции игроков в отдельных сегментах.

По результатам анализа отзывов пользователей рейтинг VideoMost составляет 4,5 из 5

Основываясь на обратной связи, полученной на платформе G2, 93% пользователей VideoMost поставили продукту 4 или 5 звезд. Некоторые возможности VideoMost получили оценку «выше среднего», например, функционал демонстрации экрана, назначение конференций и др. Пользователи также выделили «простоту использования» и «качество техподдержки», которую обеспечивает VideoMost — все это интегральный результат опыта всех пользователей, которые оставили отзывы на G2.

100% российский продукт

VideoMost работает на всех популярных платформах, на ПК и мобильных устройствах, из любых сетей, подключиться к сервису VideoMost можно также по протоколам SIP/H.323 с ВКС терминалов Poly, Cisco, Avaya, Huawei и др. Серверы облачного сервиса находятся в РФ, VideoMost это 100% российский продукт, который обладает санкционной устойчивостью, работает на Linux, но при этом интегрирован с Outlook, Exchange, LDAP. Использовать VideoMost можно как облачный ВКС сервис или установить сервер в своей организации.