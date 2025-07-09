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SberDevices добавила поддержку протоколов SIP и H.323 на свое оборудование для видеоконференций

Компания SberDevices объявила о расширении функциональности своих устройств для видеоконференций: теперь они будут поддерживать стандартные протоколы SIP и H.323, что позволит интегрировать их в существующие классические системы видеосвязи и заменить продукцию зарубежных производителей. Поддержка SIP, H.323 и новейшего WebRTC устройствами от SberDevices должна улучшить клиентский опыт и упростить переход корпоративных пользователей ВКС-систем на отечественное оборудование. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Обновления затронули две разработки SberDevices: компактную систему с видеобаром для малых переговорных комнат и комплексную систему для помещений средних размеров, состоящую из PTZ-камеры Sber, терминала, и микрофонов. Отличительные особенности обеих систем – встроенный сервер многопользовательских конференций, возможность локальной записи совещаний на USB-накопитель и управление через веб-интерфейс. Ранее обе системы от SberDevices уже поддерживали протокол WebRTC, теперь появилась поддержка классических SIP и H.323.

Поддержка SIP, H.323 и новейшего WebRTC станет решением, которое позволит российским компаниям постепенно и безболезненно перейти на отечественные платформы.

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