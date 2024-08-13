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МТС Линк Vinteo Mobile Vinteo SIP Client

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 1
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 2
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 2
10.06.2022 Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС 1
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 6
Cisco Systems 5372 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Poly - Plantronics 144 2
LifeSize 52 2
Neutronix - Нейтроникс 9 2
Huawei 4677 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Yealink Network Technology 85 1
Sony 6739 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Nvidia Corp 4002 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 1
IPmatika - АйПиМатика 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 2
Синхронный перевод - Simultaneous translation 97 2
DuoVideo 5 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 186 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 289 1
VNC - Virtual Network Computing - RFB - Remote FrameBuffer - система удалённого доступа к рабочему столу компьютера - удалённый кадровый буфер 28 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 376 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
МТС Линк - Vinteo Desktop 10 6
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 5
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 4
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Huawei AppGallery 353 3
Много приложений - RuStore - Рустор 628 3
Microsoft Windows 16882 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 2
МТС Линк - Vinteo Screencast 1 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 1
МТС Линк - Vinteo Monitor 4 1
МТС Линк - Vinteo T - Vinteo T2 - Vinteo ST - Vinteo Terminal Control, VTC - видеотерминал 5 1
Apple macOS 2419 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Серый Дмитрий 18 3
Самойлов Роман 15 2
Кадомский Вячеслав 107 1
Попов Борис 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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