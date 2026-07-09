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МТС Линк Vinteo T Vinteo T2 Vinteo ST Vinteo Terminal Control, VTC видеотерминал

  • VINTEO T2 предназначен для оснащения переговорных комнат и конференц-залов.

     

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2026 Vinteo представил сенсорную панель управления видеотерминалами 4
25.12.2025 Пользователи «МТС Линк» стали проводить вдвое меньше времени на встречах 1
02.06.2025 «МТС Линк» представил новый российский терминал для гибридных коммуникаций Vinteo 2
30.04.2025 Дмитрий Серый -

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

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Публикаций - 5, упоминаний - 10

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 121 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 626 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 2
9522 1
Intel Corporation 12781 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 588 1
Yealink Network Technology 84 1
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B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1259 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28084 1
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VK RuStore - Рустор 613 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 292 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 155 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3712 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1084 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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