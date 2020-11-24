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«Первый бит» внедрил «1С:ERP» в «Сибеко»

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Специалисты интегратора ИТ-решений «Первый бит» автоматизировали 75 рабочих мест в торгово-производственной компании «Сибеко», обеспечив оперативный и точный расчет себестоимости продукции благодаря внедрению «1С:ERP Управление предприятием 2».

«Сибеко» — компания-производитель сидений для всех видов транспорта: грузовых автомобилей, спецтехники, сельскохозяйственной техники, общественного и железнодорожного транспорта. «Сибеко» имеет постоянно расширяющуюся сеть представительств компании на территории России и стран СНГ, производит ежегодно более 150 тыс. сидений.

Основной деятельностью компании изначально являлась оптовая торговля, поэтому информационная система была основана на базе программы «1С:Управление торговлей». Со временем предприятие занялось собственным производством: от простой сборки до полного цикла изготовления и поэтому предыдущая информационная система перестала удовлетворять требованиям «Сибеко», руководство не могло оперативно получать точную фактическую себестоимость изделий и рентабельность каждой сделки и, соответственно, не могло контролировать и управлять одними из главных показателей для производственного предприятия. Сотрудники отражали производственный учет частично в программе «1С:Управление торговлей» и вели расчет себестоимости в Excel, который занимал примерно две недели. При этом структура изделий со временем серьезно усложнилась – раньше была только сборка, а теперь сложное, многопередельное производство. Другая проблема была связана с тем, что на предприятии не было корректного складского учета. Точное количество остатков можно было определить только после инвентаризации, которая проходила один раз в год и занимала у сотрудников более трех недель.

Компании нужна была новая информационная система. Оптимальным решением стал выбор решения «1С:ERP Управление предприятием 2», которое охватывает ключевые бизнес-процессы производственного предприятия и закрывает его основные потребности. Система постоянно развивается и совершенствуется, приобретает более современный функционал, становясь мобильнее и удобнее для пользователей. Партнером по внедрению стал челябинский офис компании «Первый бит», который имеет большой опыт и экспертизу по автоматизации торгово-производственных предприятий, что подтверждено статусом «1С:Центр компетенции по ERP-решениям».

Перед командой «Первого бита» были поставлены следующие задачи: анализ финансовой результативности деятельности компании за счет использования инструментов для корректного расчета себестоимости продукции и рентабельности каждой продажи; обеспечение прозрачности и актуальности остатков товаров на складе и в производстве. Повышение эффективности использования производственных и складских площадей; сокращение затрат за счет своевременного закупа товара, а также с учетом его потребности.

Проектная команда челябинского офиса компании «Первый бит» совместно со специалистами «Сибеко» провела обследование бизнес-процессов предприятия и смоделировала их на основе «1С:ERP Управление предприятием 2». В программе можно отражать материальные, трудовые и другие затраты, как прямые, так и косвенные. Это позволяет получать объективные данные о себестоимости и управлять ими. Внедрение системы 1С:ERP в «Сибеко» позволило оперативно и точно рассчитывать ключевой показатель деятельности предприятия – себестоимость продукции. Также появилась возможность рассчитывать рентабельность продаж – показатель финансовой результативности деятельности компании, отражающий какую часть прибыли получает предприятие на каждый вложенный рубль. Система позволяет проводить план-фактный анализ продаж в разрезе каждого менеджера. Менеджеры отдела продаж, как и в предыдущей программе «1С:Управление торговлей», отражают в 1С:ERP заказы клиентов, формируют счета, реализации и другие документы, оформляют возврат, а также планируют продажи.

Благодаря внедрению «1С:ERP Управление предприятием 2» появилась возможность построить объемно-календарный план производства готовой продукции и полуфабрикатов, а также план закупки материалов. Таким образом, предприятие закупает только нужные материалы и всегда точно в срок. Это позволяет минимизировать затраты на закуп лишнего сырья, деталей и прочего, и исключить ситуации простоя производства из-за нехватки материалов. В свою очередь, это помогает оптимизировать работу склада. Складские площади занимает только необходимый материал. Организация внутреннего товародвижения показывает реальный маршрут движения каждого материала. Это дает возможность контролировать состояние отгрузки/приемки, отражать фактическую отгрузку товаров со склада, получать данные об актуальных остатках и на складе, и на производстве. Сотрудники отдела закупа в режиме онлайн видят актуальную информацию о наличии материалов на складе, своевременно делают заказ у поставщика и обеспечивают производство необходимыми ресурсами, а значит, заказы клиентов будут выполнены в обозначенные сроки.

Результаты проекта: автоматизирован расчет себестоимости готовой продукции. Появилась возможность анализировать финансовый результат деятельности компании в разрезе направлений деятельности за счет использования инструментов для корректного расчета себестоимости продукции и рентабельности каждой продажи; обеспечена прозрачность и актуальность остатков товаров на складе, сокращение затрат за счет того, что закуп товара осуществляется своевременно с учетом его потребности. Повысилась эффективность использования производственных и складских площадей.

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