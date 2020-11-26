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Tele2 обеспечила связь на станции метро «Дунайская» в Петербурге

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о том, что первым обеспечил связью станцию петербургского метро «Дунайская». Компания выступила главным застройщиком DAS-системы, что позволило предложить клиентам оператора качественный и надежный интернет.

Компания Tele2 первой из мобильных операторов обеспечила полное покрытие мобильной связью 2G, 3G и 4G станции метро «Дунайская». Ранее на станции не было связи ни у кого из операторов. Сейчас связь доступна на территории вестибюля, эскалаторов и платформы. Оборудование Tele2 также оснащено технологией MIMO 2х2, которая позволяет улучшить проникновения сигнала и скорость передачи данных. Благодаря ей владельцы актуальных моделей смартфонов могут пользоваться мобильным интернетом на максимально высоких скоростях.

Компания Tele2 выступила главным застройщиком распределенной антенной системы (Disctributed Antennas Systems, DAS) на станции «Дунайская». Развитие инфраструктуры связи в метро с целью оптимизации затрат операторы мобильной связи часто проводят совместно. В дальнейшем система на «Дунайской» станет базовой инфраструктурой для строительства сетей мобильной связи других операторов Санкт-Петербурга. Технология DAS позволит обеспечить максимально высокое качество сервисов в условиях сложной архитектуры, низкой пропускной способности стен и перекрытий. В свою очередь в ближайшее время Tele2 обеспечит связь и высокоскоростной мобильный интернет на соседней станции метро «Проспект Славы» и улучшение качества сети на станции «Шушары» благодаря DAS-системам на этих станциях других операторов связи.



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