Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков

Intel объявила о расширении линейки мобильных процессоров Intel Core 12 поколения 20 новыми моделями серий P и U. Разработанные для обеспечения высокой производительности и продуктивной работы новые мобильные процессоры станут основой следующего поколения тонких и легких ноутбуков. Первые устройства появятся в продаже в марте 2022 г., а до конца года выйдет более 250 новых моделей Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, MSI, NEC, Samsung и других брендов.

«После запуска нашего самого быстрого мобильного процессора для игр мы расширяем семейство процессоров Intel Core 12 поколения, чтобы добиться значительного роста производительности в тонких и легких ноутбуках. Мы предлагаем нашим клиентам высокую продуктивность и передовые технологии в различных форм-факторах и стильном дизайне – от ультратонких моделей до систем класса энтузиастов», – сказал Крис Уокер (Chris Walker), корпоративный вице-президент Intel и генеральный менеджер подразделения мобильных клиентских платформ.

Новые мобильные процессоры Intel Core для тонких и легких систем, как и другие модели 12 поколения, созданы на базе гибридной производительной архитектуры Intel и сочетают в себе производительные ядра (P-ядра) и энергоэффективные ядра (E-ядра). Под управлением Windows 11 все задачи – от видеозвонков до просмотра веб-страниц и редактирования фотографий – интеллектуально распределяются на нужные ядра в нужное время, обеспечивая оптимальную многозадачность с технологией Intel Thread Director.

Новые мобильные процессоры Intel Core 12 поколения для тонких и легких ноутбуков реализуют все преимущества техпроцесса Intel 7 по параметру производительности на ватт: до 14 ядер (6 P-ядер и 8 E-ядер) с полностью новой архитектурой; интегрированная графика Intel Iris Xe, до 96 исполнительных блоков; поддержка широкого спектра модулей памяти DDR5/LPDDR5 и DDR4/LPDDR4; до 70% прирост производительности в многопоточном режиме; почти в два раза более быстрый 3D-рендеринг – для тех, кто создает контент и всегда в движении; повышенная продуктивность – редактирование фотографий теперь до 30% быстрее; интегрированный модуль Intel Wi-Fi 6E (Gig+) для повышения производительности, быстродействия и надежности беспроводной связи; интерфейс Thunderbolt 4 для быстрого, простого и надежного проводного подключения к любой док-станции, дисплею или аксессуарам; блок Intel IPU 6.0 для высокого качества изображения и энергоэффективности при проведении видеоконференций.

Ноутбуки, претендующие на получение новой верификации Intel Evo, будут подвергаться самым интенсивным на сегодняшний день рабочим нагрузкам и проходить испытания в реальных условиях, чтобы продемонстрировать лучшие возможности для проведения видеоконференций в дополнение к высокой скорости отклика, мгновенному пробуждению, длительному времени автономной работы и быстрому процессу зарядки. Ноутбуки Intel Evo с процессорами Intel Core 12 поколения оптимизированы для многозадачности и обеспечивают стабильную связь, качество изображения и звука при проведении конференций с несколькими участниками.

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? Технологии

Благодаря совместным разработкам со 150 партнерами по экосистеме в этом году ожидается выпуск более 100 систем, верифицированных в новой редакции Intel Evo, среди которых впервые будут представлены варианты со складными дисплеями и модели на базе процессоров Intel Core H-серии 12 поколения.

В этом году к партнерской программе разработки и тестирования устройств Engineered for Intel Evo присоединились производители аксессуаров. Ожидается, что к многочисленным устройствам с интерфейсом Thunderbolt от Poly, Anker, Kensington, Dell, HP, Belkin, Samsung, Sabrent, OWC и других компаний будут добавлены мониторы, док-станции, устройства хранения данных и Bluetooth-гарнитуры.

«Последние два года серьезно изменили нашу жизнь и роль компьютеров в ней. Наступает новая эра использования ПК, – сказал Панос Панай (Panos Panay), исполнительный вице-президент и главный директор по продуктам Microsoft. – С Windows 11 и новейшие мобильные процессоры Intel Core 12 поколения обеспечат производительность нового уровня, которая позволит повысить продуктивность и вдохновит на творчество».