Обязательное обновление Windows выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет

С обновлениями безопасности, но без Wi-Fi

Пользователи Windows 11 после установки последнего обновления могут испытывать сложности с подключением к беспроводным сетям Wi-Fi, пишет Windows Latest.

Декабрьский патч KB5033375, устраняющий проблемы Windows 11 безопасности, является обязательным для установки. Однако в отдельных случаях развертывание этого обновления способно доставить головную боль как рядовым пользователям, так и администраторам Windows.

По сообщению Windows Latest, представители крупных образовательных учреждений, а также малого и среднего бизнеса с выходом KB5033375 нередко жалуются на разнообразные проблемы с подключением к беспроводным сетям Wi-Fi, развернутым в организациях.

Так, один из посетителей портала, использующий ПК на базе Windows 11 22H2, столкнулся с нестабильной работой утилиты ping (применяется для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе протокола TCP/IP).

По его словам, попытки «достучаться» до серверов Google при помощи этой команды через Wi-Fi-подключение в половине случаев оказывались провальными – заведомо работоспособная инфраструктура поискового гиганта не отвечала на запросы машины с Windows 11. В остальных случаях ответы на запросы все же поступали, но с большой задержкой и сопровождались потерей пакетов данных. Удаление KB5033375, как утверждает собеседник Windows Latest, решило эту проблему.

Вопрос совместимости

Системный администратор, работающий в одном из университетов, сообщил изданию, что, по его мнению, возникновение проблемы может быть вызвано несовместимостью весьма популярного беспроводного адаптера Qualcomm QCA61x4a с компонентами последнего обновления Windows 11.

В посвященной проблеме теме на площадке Reddit участники дискуссия выдвинули предположение, что она может наблюдаться в случае использования в сети организации протокола PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol; защищённый расширяемый протокол аутентификации).

Распространенная проблема

Проблема с Wi-Fi, спровоцированная патчем KB5033375, по оценке Windows Latest, является достаточно распространенной. Жалобы на нее поступают от представителей образовательных структур из разных уголков мира.

Дискуссии на тему некорректной работы Wi-Fi ведутся и на официальном форуме поддержки Microsoft. Так, пользователь, называющий себя «ИТ-шником из университета в Бельгии» утверждает, что подобные сложности с подключением к Сети через инфраструктуру вуза наблюдаются у нескольких его студентов.

Образовательное учреждение, по его словам, применяет точки доступа Wi-Fi корпоративного уровня с использованием технологии быстрого роуминга 802.11r (обеспечивает бесшовное переключение пользователя Wi-Fi между различными точками доступа в рамках одной организации). Отключение 802.11r устраняет описанные выше неполадки, но, по мнению технического специалиста, такое решение является нежелательным.

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При этом, согласно наблюдениям специалистов, проблема с Wi-Fi затрагивает не только пользователей обязательного обновления безопасности KB5033375, вышедшего 12 декабря 2023 г., но и несколько менее «свежего» необязательно патча KB5032288, датируемого началом декабря.

Университет Нью Хейвен (США) на своем официальном сайте разместил памятку для студентов, в которой прямо предупреждает об опасности обновления KB5033375 от 12 декабря 2023 г., которое препятствует подключению к Wi-Fi-сетям.

Аналогичным способом уведомил об угрозе Лондонский университет Брунеля.

Как починить Wi-Fi

Microsoft пока не признала факт наличия проблемы, однако источники Windows Latest в компании утверждают, что ее специалисты уже приступили к изучению сообщений пользователей о сложностях с подключением к Wi-Fi после установки злосчастного апдейта.

В связи с отсутствием официальных рекомендаций по устранению проблемы, Windows Latest предлагает страдающим от невозможности подключиться к беспроводному соединению, отключить 802.11r на подверженных ей точках доступа. Если же и это временное решение не поможет, специалисты портала советуют попробовать удалить обновление KB5033375.

Губительные апдейты

В июне 2022 г. CNews писал о том, что Microsoft выпустила обновление KB5014697 для Windows версий 7, 8.1, 10, 11 и ряда серверных сборок, которое «поломало» Wi-Fi на машинах, где оно было развернуто. При подключении к точке доступа компьютер или ноутбук, получивший данное обновление, терял связь с интернетом и больше не мог подключиться к нему.

Применение обязательного патча от 14 ноября 2023 г. могло обернуться некорректной работой панели задач, медленным переключением виртуальных рабочих столов, сопровождающихся визуальными багами. Кроме того, в процессе установки апдейта могли происходить ошибки, приводящие к бесконечной череде перезагрузок компьютера в произвольный момент времени в ходе процедуры.